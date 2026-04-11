Lee critica acciones de Israel contra palestinos y las compara con la “esclavitud sexual” de Japón en Corea

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, criticó este viernes a Israel por sus acciones contra palestinos, tras tras hacerse eco de un video de 2024 en que militares israelíes supuestamente lanzan desde el tejado de un edificio el cadáver de una persona abatida, y lo comparó con la “esclavitud sexual” durante la ocupación japonesa de Corea.

En un primer mensaje en redes sociales, el mandatario surcoreano equiparó dichas acciones con las agresiones sexuales masivas de Japón durante la invasión de Corea y la “masacre de judíos” durante la Segunda Guerra Mundial.

“No hay ninguna diferencia entre esto y la cuestión de la esclavitud sexual impuesta por los japoneses durante la guerra, la masacre de judíos o los asesinatos cometidos durante la guerra” , indicó Lee en su cuenta en X.

En otro comentario posterior, Lee precisó que el vídeo es de septiembre de 2024 y provocó las quejas de Estados Unidos mientras que Israel lanzó una investigación sobre el incidente.

어떠한 상황에서도 국제인도법은 준수되어야 하며, 인간의 존엄성 역시 타협할 수 없는 최우선 가치로 지켜져야 합니다.



영상은 24년 9월 발생한 실제 상황으로 미국 백악관이 매우 충격적(deeply disturbing)이라고 평가했고 존 커비 등 미당국자가 혐오스럽고 용납할 수 없는 행동”이라고 까지… https://t.co/r4ts6qsFAY — 이재명 (@Jaemyung_Lee) April 10, 2026

“En cualquier circunstancia, debe respetarse el Derecho Internacional Humanitario, y la dignidad humana debe protegerse como un valor innegociable y de máxima prioridad”, afirmó, añadiendo que en cualquier parte los Derechos Humanos “siguen siendo el último baluarte” y “un valor que no puede intercambiarse por nada”.

El mandatario coreano además aclaró que en el mencionado video las personas ya no están vivas, aunque recordó que se trata en todo caso de una violación del Derecho Internacional.

“Las numerosas tragedias a lo largo de la historia nos han enseñado que el valor de los Derechos Humanos es el más alto y esencial de todos” , apuntó, para luego recalcar que no se debe repetir “las dolorosas lecciones” de la historia “escritas en el sufrimiento mediante nuevos ciclos de hechos horribles”.

“Solo así la Humanidad podrá avanzar hacia un futuro de reconciliación y cooperación en el que todos puedan coexistir”, aseguró.

Las imágenes de las que se habló el presidente de Corea del Sur fueron difundidas por una cuenta desconcida, de la que no consta verificación. En cambio, un video corroborado por la cadena de noticias catarí Al Yazeera y difundido en la misma fecha, muestra a militares israelíes arrojando cuerpos desde un tejado tras una operación en Qabatiya, en Cisjordania, donde murieron al menos siete palestinos.

En particular, se puede observar a los soldados pateando los cadáveres hasta caer al suelo.

La reacción de Israel ante los comentarios de Lee

Algunas horas después de que se conocieran las publicaciones de Lee, el Ministerio de Exteriores israelí condenó sus “inaceptables” declaraciones y criticó las comparaciones que realizó, además de considerar que han “trivializado” la masacre de judíos en vísperas del Día de Conmemoración del Holocausto en Israel.

En un comunicado difundido en redes sociales, la cartera criticó que el presidente surcoreano se hiciera eco de los hechos citando “una cuenta falsa que los presentó erróneamente como un evento actual” y le recordó que “siempre es mejor verificar la información antes de publicar” .

The remarks by the President of Korea, Lee Jae Myung, including the trivialization of the massacre of Jews on the eve of Holocaust Remembrance Day in Israel, are unacceptable and warrant strong condemnation.



President Lee Jae Myung, for some strange reason, chose to dig up a… https://t.co/sQzisQGxa5 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 10, 2026

“Esta cuenta es conocida por difundir desinformación y falsedades antiisraelíes sobre Israel”, señaló el ministerio, al tiempo que aseguró que los sucesos denunciados respondían a una “operación antiterrorista, en un momento en que los soldados israelíes enfrentaban amenazas directas e inmediatas contra sus vidas” y que fueron investigados “exhaustivamente y abordados hace dos años”.