SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Lee critica acciones de Israel contra palestinos y las compara con la “esclavitud sexual” de Japón en Corea

    El presidente surcoreano realizó sus comentarios luego de ver un video donde militares israelíes supuestamente lanzan un cadáver desde el tejado de un edificio. El Gobierno israelí reaccionó calificando de "inaceptables" las palabras del mandatario.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. Foto: Europa Press/Archivo.

    El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, criticó este viernes a Israel por sus acciones contra palestinos, tras tras hacerse eco de un video de 2024 en que militares israelíes supuestamente lanzan desde el tejado de un edificio el cadáver de una persona abatida, y lo comparó con la “esclavitud sexual” durante la ocupación japonesa de Corea.

    En un primer mensaje en redes sociales, el mandatario surcoreano equiparó dichas acciones con las agresiones sexuales masivas de Japón durante la invasión de Corea y la “masacre de judíos” durante la Segunda Guerra Mundial.

    “No hay ninguna diferencia entre esto y la cuestión de la esclavitud sexual impuesta por los japoneses durante la guerra, la masacre de judíos o los asesinatos cometidos durante la guerra”, indicó Lee en su cuenta en X.

    En otro comentario posterior, Lee precisó que el vídeo es de septiembre de 2024 y provocó las quejas de Estados Unidos mientras que Israel lanzó una investigación sobre el incidente.

    En cualquier circunstancia, debe respetarse el Derecho Internacional Humanitario, y la dignidad humana debe protegerse como un valor innegociable y de máxima prioridad”, afirmó, añadiendo que en cualquier parte los Derechos Humanos “siguen siendo el último baluarte” y “un valor que no puede intercambiarse por nada”.

    El mandatario coreano además aclaró que en el mencionado video las personas ya no están vivas, aunque recordó que se trata en todo caso de una violación del Derecho Internacional.

    “Las numerosas tragedias a lo largo de la historia nos han enseñado que el valor de los Derechos Humanos es el más alto y esencial de todos”, apuntó, para luego recalcar que no se debe repetir “las dolorosas lecciones” de la historia “escritas en el sufrimiento mediante nuevos ciclos de hechos horribles”.

    “Solo así la Humanidad podrá avanzar hacia un futuro de reconciliación y cooperación en el que todos puedan coexistir”, aseguró.

    Las imágenes de las que se habló el presidente de Corea del Sur fueron difundidas por una cuenta desconcida, de la que no consta verificación. En cambio, un video corroborado por la cadena de noticias catarí Al Yazeera y difundido en la misma fecha, muestra a militares israelíes arrojando cuerpos desde un tejado tras una operación en Qabatiya, en Cisjordania, donde murieron al menos siete palestinos.

    En particular, se puede observar a los soldados pateando los cadáveres hasta caer al suelo.

    La reacción de Israel ante los comentarios de Lee

    Algunas horas después de que se conocieran las publicaciones de Lee, el Ministerio de Exteriores israelí condenó sus “inaceptables” declaraciones y criticó las comparaciones que realizó, además de considerar que han “trivializado” la masacre de judíos en vísperas del Día de Conmemoración del Holocausto en Israel.

    En un comunicado difundido en redes sociales, la cartera criticó que el presidente surcoreano se hiciera eco de los hechos citando “una cuenta falsa que los presentó erróneamente como un evento actual” y le recordó que “siempre es mejor verificar la información antes de publicar”.

    “Esta cuenta es conocida por difundir desinformación y falsedades antiisraelíes sobre Israel”, señaló el ministerio, al tiempo que aseguró que los sucesos denunciados respondían a una “operación antiterrorista, en un momento en que los soldados israelíes enfrentaban amenazas directas e inmediatas contra sus vidas” y que fueron investigados “exhaustivamente y abordados hace dos años”.

    Más sobre:Lee Jae MyungCorea del SurPresidenteIsraelPalestinosJapónMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Legislador estadounidense pide que Trump se someta a una prueba cognitiva tras las amenazas a Irán

    Líbano anuncia un encuentro con Israel el próximo martes en Washington

    Sindicato de docentes de U. Austral condena agresión a Lincolao, pero cuestiona invitación en “actual contexto nacional”

    Trump celebra exitosa misión Artemis II: “¡Lo volveremos a hacer y, después, el siguiente paso será Marte!"

    Kast anuncia su primera cadena nacional para presentar el Plan de Reconstrucción Nacional

    JJ.CC. niegan haber convocado protesta donde agredieron a ministra Lincolao y rechazan sanciones a estudiantes “sin debido proceso”

    Lo más leído

    1.
    Conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad: Las claves sobre estas negociaciones de alto riesgo

    Conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad: Las claves sobre estas negociaciones de alto riesgo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sindicato de docentes de U. Austral condena agresión a Lincolao, pero cuestiona invitación en “actual contexto nacional”
    Chile

    Sindicato de docentes de U. Austral condena agresión a Lincolao, pero cuestiona invitación en “actual contexto nacional”

    Kast anuncia su primera cadena nacional para presentar el Plan de Reconstrucción Nacional

    JJ.CC. niegan haber convocado protesta donde agredieron a ministra Lincolao y rechazan sanciones a estudiantes “sin debido proceso”

    Crisis energética: economista jefe de la OCDE pide retirar subsidios universales a combustibles para evitar daño fiscal
    Negocios

    Crisis energética: economista jefe de la OCDE pide retirar subsidios universales a combustibles para evitar daño fiscal

    SAAM aprueba reparto de más de US$ 80 millones en dividendos y ratifica a su directorio en junta de accionistas

    Presidente de Ripley: “Miramos el 2026 con prudencia y optimismo”

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile
    Tendencias

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Un partido de Primera en la B: Unión Española le empata sobre el final al líder Cobreloa
    El Deportivo

    Un partido de Primera en la B: Unión Española le empata sobre el final al líder Cobreloa

    Se le pasó el balón por entre las manos: el error de Omar Carabalí que sentenció a O’Higgins ante Huachipato

    Liga de Naciones: la Roja femenina pierde con Argentina y deberá sumar de visita si quiere ir al Mundial 2027

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17
    Tecnología

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Alondra Bravo lanza “¿Qué me queda?” una declaración luminosa
    Cultura y entretención

    Alondra Bravo lanza “¿Qué me queda?” una declaración luminosa

    Cueca, ironía y rock& roll: las claves de XCLNT, el notable disco de Los Tres grabado en Abbey Road

    Mon Laferte lanza canción para la serie La Casa de los Espíritus: escúchala aquí

    Legislador estadounidense pide que Trump se someta a una prueba cognitiva tras las amenazas a Irán
    Mundo

    Legislador estadounidense pide que Trump se someta a una prueba cognitiva tras las amenazas a Irán

    Líbano anuncia un encuentro con Israel el próximo martes en Washington

    Lee critica acciones de Israel contra palestinos y las compara con la “esclavitud sexual” de Japón en Corea

    Cuando restringir empeora los atracones
    Paula

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis