    Mundo

    Liberan a los activistas opositores venezolanos Virgilio Laverde y Didelis Corredor Acosta

    Esta es la última de una serie de liberaciones de presos tras la captura el pasado fin de semana de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    La oposición venezolana ha confirmado este sábado la liberación de los activistas Virgilio Laverde y Didelis Raquel Corredor Acosta, coordinador juvenil de la plataforma opositora Vente Venezuela en el estado de Bolívar, y ayudante del periodista y preso político Roland Carreño, respectivamente.

    “Desde el comité de Vente Venezuela confirmamos la excarcelación de Virgilio Laverde”, detenido desde agosto de 2024, ha anunciado la comisión para los Derechos Humanos de la plataforma en su cuenta de la red social X, en la última de una serie de liberaciones de presos tras el apresamiento el pasado fin de semana del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de EEUU.

    “Nunca debió estar tras las rejas. Exigimos libertad plena para él y para todos los presos políticos que aún permanecen en calabozos”, ha añadido el movimiento opositor.

    La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, confirmó ayer la puesta en libertad de nueve encarcelados, entre ellos cinco españoles, durante las horas previas. Precisamente su vicepresidente, Gonzalo Himiob, ha confirmado la excarcelación de Corredor Acosta, detenida desde julio de 2023.

    Foro Penal estima que ahora mismo hay unos 809 presos en esta condición en las cárceles del país, entre ellos 87 extranjeros (17 con doble nacionalidad hispanovenezolana).

