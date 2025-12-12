VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Liberan al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García tras orden de una jueza federal de EE.UU.

    La magistrada Paula Xinis aceptó una petición de su defensa para su liberación inmediata, afirmando que había sido detenido “sin autorización legal".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue deportado a El Salvador en uno de los casos más representativos de la dura política migratoria de la administración Trump -y que volvió a ser detenido tras su regreso a Estados Unidos- fue liberado este jueves tras la orden de una jueza federal del estado de Maryland.

    El equipo legal de Ábrego lo recogió en el centro en el que estaba detenido en Pensilvania y confirmó su liberación a la cadena de televisión NBC: “Está en el automóvil. Ya ha salido del centro”.

    Minutos antes, su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, había manifestado que la decisión del tribunal era “una victoria extraordinaria” para su cliente y para “el debido proceso”.

    “La decisión de hoy es una poderosa afirmación de que el Estado de Derecho sigue siendo importante. El tribunal ha dejado absolutamente claro que el gobierno no puede detener a una persona indefinidamente sin autoridad legal”, señaló en un comunicado publicado por la firma de abogados Murray Osorio.

    Asimismo, dijo que mantiene “la esperanza de que esto marque un punto de inflexión” para Ábrego, que “ha soportado más de lo que nadie debería jamás”. No obstante, reconoció que son conscientes de “las anteriores conductas del gobierno en este caso”, por lo que estarán “atentos para asegurar que nada socave la decisión” del tribunal.

    La jueza Paula Xinis, que aceptó una petición de la defensa del detenido para su liberación inmediata, afirmó que “desde que Ábrego García regresó de una detención injusta en El Salvador, ha sido detenido, nuevamente, sin autorización legal”.

    En este sentido, argumentó que las actuaciones del gobierno de Donald Trump sobre su caso “desmienten que su detención tenga como propósito básico llevar a cabo su deportación” ante la ausencia de una orden de expulsión, lo que “respalda aún más” que “ya no debería estar detenido”.

    La defensa de Ábrego acusó a la Casa Blanca de obligar a su cliente a aceptar una declaración de culpabilidad o ser deportado a algún país africano, entre ellos Liberia o Uganda.

    Tras regresar a Estados Unidos después de ser deportado por un “error administrativo” a El Salvador, Ábrego fue acusado por tráfico de personas ante un tribunal de Nashville, en el estado de Tennessee, donde fue arrestado en 2022 durante un control de tráfico en el que transportaba a nueve personas indocumentadas.

    Según los fiscales, él transportó a personas indocumentadas a EE.UU. en más de 100 viajes entre Texas, Maryland y otros estados. El salvadoreño además fue acusado de tener vínculos con el grupo criminal Mara Salvatrucha, pero se declaró no culpable de dichos cargos.

    Ábrego fue deportado en un primer momento a mediados de marzo y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador -impulsado por el presidente Nayib Bukele-, aunque la justicia ordenó su retorno a territorio estadounidense al considerar que se trataba de un error administrativo.

    Más sobre:EE.UU.Kilmar Ábrego GarcíaMigranteLiberaciónEstados UnidosAdministración TrumpEl Salvador

