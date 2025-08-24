Líder supremo de Irán descarta negociaciones con EE.UU. y señala que su país “nunca será sometido”

Quién es el ayatolá Alí Jamenei y cuál es su poder como líder supremo en Irán. Foto: archivo.

El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, criticó a Estados Unidos y señaló este domingo que se han generado intentos por dividir a la sociedad iraní tras los ataques israelíes y estadounidenses a las instalaciones nucleares de este país.

“El pueblo iraní se siente profundamente ofendido por tan gran insulto”, señaló en declaraciones recogidas por el sitio oficial del mandatario y que habrían sido proferidas durante una ceremonia en Teherán por el aniversario del martirio del imam Alí ibn Musa al-Reza (P).

“Este señor que hoy gobierna en Estados Unidos (Donald Trump) reveló su verdadero objetivo: dijo que nuestro enfrentamiento con Irán es porque queremos que obedezca a Estados Unidos”, agregó al respecto Jamenei.

La máxima autoridad iraní también agregó que el país “con su historia, dignidad y grandeza, nunca será sometido”.

Por otro lado, también señaló que las fuerzas de Israel y Estados Unidos llegaron a la conclusión que no podrían doblegar a Irán por la fuerza y que buscan crear divisiones internas en el país. “Tienen además agentes dentro del país, agentes del sionismo, agentes de Estados Unidos. ¡Tengan cuidado con eso!“, señaló.