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    Líder supremo y consejo de seguridad de Irán aún deben aprobar eventual acuerdo con EE.UU.

    Funcionarios iraníes señalaron que quedan una o dos cláusulas por aclarar antes de que el memorando de entendimiento pueda ser enviado a las máximas autoridades de Teherán. Donald Trump afirmó que el acuerdo está “ampliamente negociado”.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Líder supremo y consejo de seguridad de Irán aún deben aprobar eventual acuerdo con EE.UU. LISI NIESNER

    El eventual acuerdo entre Estados Unidos e Irán aún depende de la aprobación del líder supremo iraní y del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, mientras Washington asegura que las negociaciones están avanzadas y Teherán mantiene pendientes algunas cláusulas del memorando de entendimiento.

    De acuerdo con el medio The Guardian fuentes, todavía quedan “una o dos cláusulas” del texto que deben ser aclaradas a satisfacción de Irán antes de que el memorando de entendimiento sea enviado al Consejo Supremo de Seguridad Nacional y al líder supremo, Mojtaba Khamenei, para su ratificación.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que el acuerdo con Irán estaba “ampliamente negociado”, luego de contactos con Pakistán, países del Golfo e Israel. Según el reporte, el pacto incluiría alivio de sanciones y el desbloqueo de hasta US$20.000 millones en activos congelados iraníes.

    Líder supremo y consejo de seguridad de Irán aún deben aprobar eventual acuerdo con EE.UU.

    A cambio, Irán reabriría el estrecho de Ormuz y aceptaría negociar sobre su programa nuclear durante un plazo de 60 días a partir del 5 de junio, en conversaciones que se realizarían en Pakistán. El acuerdo también contemplaría el cese de los combates entre Estados Unidos, Irán y sus aliados, además del fin de la ofensiva israelí en Líbano.

    Trump sostuvo en Truth Social que los “aspectos y detalles finales” del memorando seguían en discusión y que serían anunciados “pronto”. También aseguró que el estrecho de Ormuz sería abierto como parte del entendimiento.

    Disputa por Ormuz y críticas internas

    Uno de los puntos sensibles es el futuro control del estrecho de Ormuz. Estados Unidos y países occidentales han insistido en que Irán no debe imponer peajes a la navegación, mientras que la agencia iraní Fars, cercana a la Guardia Revolucionaria, afirmó que la administración del paso marítimo seguirá bajo control de la República Islámica.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo desde India que Washington logró avances en las últimas 48 horas junto a socios del Golfo, con un esquema que podría permitir un estrecho “completamente abierto” y abordar elementos vinculados a las ambiciones nucleares de Irán.

    La posibilidad de un pacto generó críticas entre sectores republicanos duros. El exsecretario de Estado, Mike Pompeo, cuestionó que la propuesta se parezca al acuerdo nuclear impulsado durante la administración de Barack Obama, mientras que el senador, Ted Cruz, advirtió que un resultado que permita a Irán recibir fondos, enriquecer uranio y mantener control efectivo sobre Ormuz sería “un error desastroso”.

    Líder supremo y consejo de seguridad de Irán aún deben aprobar eventual acuerdo con EE.UU. CENTCOM
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