Líderes de UE ayudarán a Ucrania con 90.000 millones de euros, pero sin recurrir a los activos rusos congelados

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (2º por la izq.), el primer ministro de Polonia, Donald Tusk (izq.), el presidente de Francia, Emmanuel Macron (centro), el primer ministro británico, Keir Starmer (2º por la der.) y el canciller alemán, Friedrich Merz (der.), participan en una reunión durante la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), en Tirana, el 16 de mayo de 2025. Foto: Archivo

La Unión Europea financiará a Ucrania con un préstamo de 90.000 millones de euros para mantenerla a flote los próximos dos años, aunque no recurrirá de momento a los activos rusos congelados en la Unión, ha confirmado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, después de que los líderes europeos hayan aparcado esta opción por las dificultades aparejadas a este plan.

“Tenemos un acuerdo”, ha señalado el ex primer ministro portugués en un mensaje en redes sociales, tras 16 horas de cumbre europea en Bruselas marcada por las diferencias sobre recurrir a la liquidez de los activos inmovilizados por las sanciones de la UE para un potencial “préstamo de reparación”.

We committed, we delivered.



The decisions taken by European leaders are a crucial contribution to achieve a just and lasting peace in Ukraine.



Because the only way to bring Russia to the negotiation table is to strengthen Ukraine. pic.twitter.com/yi6hWp9mNZ — António Costa (@eucopresident) December 19, 2025

En rueda de prensa tras la cumbre, Costa ha explicado que la Unión “se reserva el derecho de hacer uso de los activos inmovilizados para reembolsar este préstamo”. Por todo ello, ha defendido que la decisión supone una “contribución crucial” para lograr una paz justa y duradera en Ucrania al reforzar a Kiev en la mesa de negociación y enviar el mensaje a Rusia de que tiene que trabajar en una solución pacífica a la guerra.

Según el presidente del Consejo Europeo este préstamo aportará los medios necesarios a Ucrania para mantenerse en la batalla, por lo que, con este paso, aunque no sea a través del uso de los activos rusos, la UE manda el mensaje a Rusia de que no flaqueará su apoyo a Kiev.

I am grateful to all leaders of the European Union for the European Council’s decision on €90 billion in financial support for Ukraine in 2026–2027. This is significant support that truly strengthens our resilience. It is important that Russian assets remain immobilized and that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2025

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha explicado que los líderes europeos han optado por ayudar a Ucrania en sus necesidades urgentes a través del “endeudamiento de la UE en los mercados de capitales”.

We gathered today with a clear objective:



to address Ukraine’s pressing financing needs.



We delivered.



90 billion euro for the next two years through EU borrowing on the capital markets ↓

https://t.co/DPQcTkDPX8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 19, 2025

La jefa del Ejecutivo europeo ha detallado que la UE empleará la fórmula de la “cooperación reforzada” a 24, sin contar con Hungría, República Checa ni Eslovaquia que no participarán del plan, estará respaldada por el margen del presupuesto de la UE. “De manera similar al préstamo de reparaciones, y esto es muy importante, Ucrania solo tendría que devolverlo una vez que reciba las reparaciones”, ha señalado.