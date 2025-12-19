Líderes de UE ayudarán a Ucrania con 90.000 millones de euros, pero sin recurrir a los activos rusos congelados
La Unión Europea financiará a Ucrania con un préstamo de 90.000 millones de euros para mantenerla a flote los próximos dos años, aunque no recurrirá de momento a los activos rusos congelados en la Unión, ha confirmado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, después de que los líderes europeos hayan aparcado esta opción por las dificultades aparejadas a este plan.
“Tenemos un acuerdo”, ha señalado el ex primer ministro portugués en un mensaje en redes sociales, tras 16 horas de cumbre europea en Bruselas marcada por las diferencias sobre recurrir a la liquidez de los activos inmovilizados por las sanciones de la UE para un potencial “préstamo de reparación”.
En rueda de prensa tras la cumbre, Costa ha explicado que la Unión “se reserva el derecho de hacer uso de los activos inmovilizados para reembolsar este préstamo”. Por todo ello, ha defendido que la decisión supone una “contribución crucial” para lograr una paz justa y duradera en Ucrania al reforzar a Kiev en la mesa de negociación y enviar el mensaje a Rusia de que tiene que trabajar en una solución pacífica a la guerra.
Según el presidente del Consejo Europeo este préstamo aportará los medios necesarios a Ucrania para mantenerse en la batalla, por lo que, con este paso, aunque no sea a través del uso de los activos rusos, la UE manda el mensaje a Rusia de que no flaqueará su apoyo a Kiev.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha explicado que los líderes europeos han optado por ayudar a Ucrania en sus necesidades urgentes a través del “endeudamiento de la UE en los mercados de capitales”.
La jefa del Ejecutivo europeo ha detallado que la UE empleará la fórmula de la “cooperación reforzada” a 24, sin contar con Hungría, República Checa ni Eslovaquia que no participarán del plan, estará respaldada por el margen del presupuesto de la UE. “De manera similar al préstamo de reparaciones, y esto es muy importante, Ucrania solo tendría que devolverlo una vez que reciba las reparaciones”, ha señalado.
