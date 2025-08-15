Lluvias torrenciales en India y Pakistán dejan más de 230 muertos y decenas de desaparecidos

Las intensas lluvias que afectan desde hace varios días al norte de Pakistán y a la región de Cachemira, controlada por India, han dejado al menos 236 personas fallecidas y varias decenas desaparecidas, según reportes preliminares de las autoridades locales.

En Pakistán, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres informó que en las últimas 24 horas han muerto 176 personas y 23 resultaron heridas, principalmente en la provincia de Jíber-Pajtunjua, la más afectada por las precipitaciones. Por su parte, Press Trust of India reportó que al menos 60 personas fallecieron y más de 100 resultaron heridas en Jammu y Cachemira, región ubicada al norte de India.

La Policía y agencias de rescate se encuentran desplegadas en la zona de Kishtwar, en India, ubicada a unos 200 kilómetros de la capital Srinagar, y en diferentes localidades de Pakistán. Las autoridades advierten que decenas de personas podrían seguir sepultadas bajo escombros y lodo, y continúan los esfuerzos para localizarlas y evacuarlas.

Uno de los focos de mayor preocupación es la zona cercana a la remota localidad de Chositi, que quedó sepultada bajo una mezcla de agua, tierra y piedras. Allí se encontraban cientos de peregrinos que habían acudido a un templo hindú ubicado a ocho kilómetros de la localidad, al que solo se puede acceder a pie, complicando las labores de rescate.

Las autoridades instan a la población a mantenerse alejada de las zonas de riesgo y han desplegado recursos adicionales para asistir a los afectados y facilitar la evacuación de quienes permanecen atrapados.