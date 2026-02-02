Los detalles y temas clave del viaje de Petro a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca

Ha dicho que se trata de “una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad, El presidente de Colombia, Gustavo Petro, partió este domingo desde Bogotá con destino Estados Unidos, donde tiene previsto una visita de varios días, que incluye una reunión este martes con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para abordar, entre otros asuntos, sus diferencias por la lucha contra el narcotráfico.

“Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EE.UU., con mi entrevista con el representante de negocios de los EE.UU. en Colombia (John) McNamara”, escribió Petro en su cuenta de X la tarde del domingo.

“Que el martes, si no llueve, la plaza de Bolívar se llene para defender la democracia, el salario vital y la paz de Colombia mientras me reúna con Trump. Que se llene de afectos, cultura y amor la plaza de Bolívar de Bogotá y las plazas públicas del país”, agregó en su mensaje.

Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EEUU, con mi entrevista con el representante de negocios de los EEUU en Colombia McNamara.



Antes de esta reunión he visitado a mi mamá para despedirme.



Les dejo la foto de mi mamá antes de casarse y de su amor… pic.twitter.com/7GmkV0hVwd — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 1, 2026

El senador y candidato presidencial del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda lanzó el domingo desde Zipaquirá, Cundinamarca, una invitación pública para participar en movilizaciones el martes en Bogotá, en las que espera sacar a sus bases a las calles. El objetivo es, según sus palabras, “acompañar al presidente Gustavo Petro durante su visita a Estados Unidos, rechazar el bloqueo del Consejo Nacional Electoral (CNE) a su candidatura y respaldar el salario mínimo”.

“El próximo día martes 3 de febrero, nuestro querido presidente Gustavo Petro estará en la ciudad de Washington. Yo quiero invitarles a que salgamos el día tres para acompañar al presidente en Bogotá”, expresó Cepeda desde la plaza pública, en la que profundizó sobre el tema del momento: el análisis que haga el órgano electoral de su presencia en el proceso programado para el 8 de marzo, debido a profundas diferencias jurídicas sobre una aparente inhabilidad.

El 8 de marzo, además de celebrarse las elecciones legislativas, se realizarán las consultas interpartidistas de los partidos y movimientos políticos que decidan utilizarlas como mecanismo de selección de candidaturas presidenciales.

“Vamos a expresar nuestro claro rechazo a la posibilidad de que se vaya a frustrar el salario vital y también a que se intente bloquear nuestra candidatura y participación en la consulta del 8 de marzo”, afirmó Cepeda, frente a lo que, según se ha anticipado, sería la decisión del Nacional Electoral (CNE) sobre la viabilidad de su participación en la consulta; al considerar que ya había participado en una elección interpartidista el 26 de octubre, y no puede concurrir a dos eventos similares.

Iván Cepeda convoca concentración multitudinaria el próximo 3 de febrero, en Bogotá, para apoyar al presidente Gustavo Petro en su visita a Estados Unidos, el salario vital y su participación en la consulta del 8 de marzo pic.twitter.com/nhvwDmzckh — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 1, 2026

Las movilizaciones convocadas por el congresista se producirán en un ambiente político marcado por la expectativa generada por la visita oficial de Petro a Washington, en donde mantendrá un encuentro con Trump. La reunión entre ambos jefes de Estado está programado para las 11:00 de la mañana en la sede del gobierno norteamericano.

Lucha contra las drogas

La agenda del gobernante colombiano prevé incluir temas como la situación regional y la captura reciente del mandatario venezolano Nicolás Maduro, un hecho que ha generado diversas reacciones en la región. Petro y Trump han tenido una tensa relación desde que éste último regresó al poder. El despliegue militar estadounidense en el Caribe ha estado entre los desacuerdos, junto a la política migratoria, las acciones bélicas en la franja de Gaza y la estrategia antinarcóticos.

“Tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas, en el mundo y ojalá dentro de Colombia”, declaró el domingo Petro desde el Comando Aéreo de Transporte Militar en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, en una jornada en la que se entrevistó con el jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

🇨🇴 Presidente Gustavo Petro ya está en Estados Unidos para la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca este 3 de febrero ⬇️ https://t.co/rSwxBWvQ0x



Fotos: presidencia pic.twitter.com/zJ7UhbCrfZ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 2, 2026

La Presidencia colombiana ha descrito este viaje de Petro como “un hito” en las relaciones entre Washington y Bogotá, destacando que el mandatario, a su paso por la capital estadounidense entre el 3 y el 5 de febrero celebrará “espacios de diálogo político, cooperación legislativa, intercambio académico y acercamiento con la diáspora colombiana”.

De acuerdo con lo anticipado, la agenda incluirá al menos los siguientes puntos: 1) extradiciones, 2) la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos, y 3) la situación regional derivada de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, indicó el diario bogotano El Tiempo.

Uno de los propósitos centrales del viaje es retomar y fortalecer los mecanismos de cooperación entre Colombia y Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas, un área que ha generado divergencias entre los dos gobiernos en los meses recientes, según destaca la Agencia de Periodismo Investigativo de Colombia.

Representantes de ambas delegaciones ya han adelantado conversaciones exploratorias para ajustar parámetros de trabajo conjunto sobre narcotráfico y crimen organizado antes de la reunión presidencial.

El punto de la lucha antidrogas ha sido uno de los asuntos más visibles en la relación bilateral en el último año. Autoridades colombianas han señalado resultados en decomisos y operaciones contra redes delictivas como parte de sus estrategias internas, mientras que Estados Unidos ha planteado observaciones y ajustes a la cooperación.

🔴La relación de Colombia con la ONU para monitorear la producción de coca está más cerca del precipicio que nunca. Tras 27 años monitoreando los cultivos ilícitos, Petro ha declarado la guerra a la metodología y ha anunciado que dejará de usarla https://t.co/JStCFLTfzC — EL PAÍS (@el_pais) January 22, 2026

De hecho, el encuentro se produce tras un último año marcado por las amenazas y las hostilidades del presidente estadounidense hacia su par colombiano, incluida su entrada en la lista Clinton, un registro para acusar a personas -físicas y jurídicas- de vínculos con el narcotráfico.

En este sentido, el gobierno colombiano afirmó hace poco más de una semana que había obtenido de Estados Unidos garantías de que Petro no será detenido durante su estancia en la capital estadounidense, visto lo sucedido con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de 2026.

Sobre la política antidrogas, el jefe de Estado colombiano afirmó: “Por fin hay una comunicación que permite que el presidente y las autoridades de Estados Unidos sepan realmente qué está pasando con la lucha que hemos librado en este gobierno contra los narcóticos en general”.

Donald J. Trump Truth Social Post 06:53 PM EST 01.07.26



It was a Great Honor to speak with the President of Colombia, Gustavo Petro, who called to explain the situation of drugs and other disagreements that we have had. I appreciated his call and tone, and look forward to… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 8, 2026

Desde la Casa Blanca, Trump también se ha referido de manera positiva al encuentro. “Quiere reunirse y a mí me parece bien. También me he reconciliado con gente, así que vamos a reunirnos con él. Tuvimos una conversación muy buena. La gente de Colombia es increíble”, aseguró el mandatario estadounidense.

El diario El País, apunta a los datos sobre narcotráfico en Colombia que serán clave en la reunión entre Petro y Trump. Tras casi dos décadas de trabajo, el gobierno del presidente colombiano ha señalado que desconfía de los informes de la Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito (UNODC) sobre la producción de cocaína y las hectáreas cultivadas de hoja de coca. El cálculo para 2024 cifró la producción potencial de la droga en 3.001 toneladas, un récord. Las hectáreas eran 261.000, otro dato histórico.

Esas cifras son el producto de una metodología que cuestiona Petro: la agencia divide el país en cuatro regiones y visita una cada año, para allí hacer mediciones y encuestas; y luego extrapola esos resultados al resto del país. Petro considera que los datos son engañosos y que alimentan la escalada de tensiones con Trump, que llamó al colombiano un “líder del narcotráfico” y que descertificó al país sustentado en estos informes.

Donald J. Trump Truth Social Post 01:45 PM EST 01.09.26



I look forward to having a meeting with Gustavo Petro, the President of Colombia, in the White House, during the first week of February. I am sure it will work out very well for Colombia, and the U.S.A., but, cocaine and… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 9, 2026

De acuerdo con el Sistema Integrado de Información y Monitoreo (Siima) de la Policía Nacional, una medición alternativa y que defiende Petro, para agosto pasado Colombia sumaba 262.179 hectáreas de coca. Petro y Trump hablaron de esos datos en su llamada del pasado 8 de enero, y es probable lo hagan de nuevo en la Casa Blanca.

Otro punto clave para la reunión son los logros del gobierno de Petro en la sustitución de cultivos ilícitos. Desde noviembre, el presidente ha recitado, casi de memoria y repetidas veces, que durante su gestión se han arrancado 25.000 hectáreas de coca.

Sin embargo, Gloria Miranda, la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos del Ministerio de Justicia, ha aceptado que no tiene certeza de cuántas hectáreas han sido sustituidas en este gobierno. Ha dicho que la verificación de la cifra está a cargo de la UNODC y que el programa RenHacemos, la apuesta de esta Administración para sustituir la coca, solo suma un año de vida.

Crisis en Venezuela

Además de los temas de narcóticos, en el encuentro también se prevé que se aborden cuestiones de la situación regional, entre ellas la crisis en Venezuela. En semanas recientes, esta temática ha estado presente en las discusiones diplomáticas entre Colombia y el gobierno de Estados Unidos, incluyendo posiciones diversas sobre la trayectoria política y legal de actores venezolanos en el contexto regional.

El pasado 27 de enero, en un evento oficial en Bogotá, Petro manifestó que Estados Unidos debe devolver a Maduro a Venezuela para que sea juzgado por un tribunal de ese país y criticó el ataque militar del 3 de enero en Caracas, en el que fue capturado el mandatario chavista.

Yo estoy seguro que Venezuela debe iniciar una transición a más democracia y paz y eso se hace a través de un pacto de todos los sectores políticos y sociales sin exclusión de ninguno. Toda exclusión, como la que se hizo con Corina, es perjudial y genera odio y violencia.



Por… https://t.co/zBZccfwdAJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 28, 2026

“Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense, porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea”, dijo Petro en un discurso en un hospital de Bogotá.

Desde la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), su directora, María Claudia Lacouture, considera que existe un ambiente positivo para el encuentro entre Trump y Petro. Sin embargo, se mantiene la incertidumbre por recientes declaraciones del presidente Petro, que no contribuirían a un escenario favorable para la reunión.

“Se abrió una oportunidad de diálogo con EE.UU. y Colombia debería protegerla. Algunas declaraciones parecen ir en sentido contrario, y eso sería costoso: lo que está en juego son oportunidades y bienestar para los colombianos, no un debate de egos”, enfatizó Lacouture en declaraciones al medio Vanguardia.

A su vez, Camilo Reyes, exembajador de Colombia en Estados Unidos, afirmó que hay altas expectativas, aunque se mantiene la alerta frente a lo que pueda ocurrir en las horas previas al encuentro.

Os temas centrais da agenda serão o fortalecimento da cooperação na luta contra as drogas e a situação na Venezuela, que no mês passado foi alvo de uma agressão dos Estados Unidos que culminou com o sequestro de seu presidente, Nicolás Maduro.



Detalhes: https://t.co/5uq4TkwVhy pic.twitter.com/SJYVfSqWW7 — RT Brasil (@rtnoticias_br) February 2, 2026

El exembajador mencionó, por ejemplo, las declaraciones de Petro durante un evento en el Hospital San Juan de Dios, donde señaló al gobierno de Estados Unidos de tener “secuestrado” a Nicolás Maduro. Para el experto, esta sola apreciación podría incluso haber provocado la cancelación de la reunión a última hora.

“Cruzo los dedos para que en los días que faltan no se den circunstancias que dañen el ambiente o que acaben generando nuevos elementos que desaconsejen la conversación. Las relaciones internacionales, y más aún en este caso particular, son muy sensibles por las posibles consecuencias”, señaló Reyes a Colprensa.

Visas temporales

La comitiva colombiana está formada por los ministros de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y Defensa, Pedro Sánchez; la directora de Sustitución de Cultivos, Gloria Miranda, y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), René Guarín.

De acuerdo a las informaciones de la emisora Caracol, acompañarán además a Petro el presidente de Ecopetrol -la principal petrolera colombiana-, Ricardo Roa, y la embajadora del país en Austria y jefa de la Misión Permanente de Colombia ante Naciones Unidas en Viena, Marcela Tovar. También se prevé la participación del embajador de Colombia en Washington, Daniel García.

Tras meses de incertidumbre diplomática y la revocatoria de su visa en 2025, Estados Unidos otorgó al presidente Gustavo Petro un permiso migratorio especial y limitado en el tiempo para asistir a su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca.https://t.co/knAZnwqT3j pic.twitter.com/jFXAmf9ZQ1 — Cambio (@estoescambio) January 27, 2026

Como parte de las garantías del gobierno de Estados Unidos para la realización de este encuentro, se concedieron visas temporales de cinco días tanto al presidente Petro como a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y al ministro del Interior, Armando Benedetti. Esta temporalidad inició el domingo 1 de febrero, indicó Vanguardia.

Fuentes de la Casa de Nariño advirtieron que la agenda se extenderá hasta el jueves 5 de febrero. Esta contempla la reunión en la Casa Blanca, un encuentro con el Consejo Permanente de la OEA y la participación en un foro en la Universidad de Georgetown.

En particular, la visita del dirigente colombiano incluirá un encuentro con la comunidad colombiana en la Biblioteca Martin Luther-King, una conferencia en la Universidad de Georgetown sobre “los retos del cambio climático en el continente americano y el rol de la región en la transición energética” y una reunión con asociaciones gremiales del sector cacaotero en el país norteamericano.