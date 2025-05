Luca Costantini, politólogo: “Podemos quiso importar lo que veía en América Latina hacia España”

Debajo de su impecable español, se cuela un ligero acento de su natal Bolonia, en Italia. Pero Luca Costantini vive y ha dedicado gran parte de su carrera a investigar sobre la política de España, y en conversación con La Tercera, el periodista, politólogo y Doctor en Historia, explicó algunos de los detalles que marcan la fundación, apogeo y caída del partido Podemos.

Desde los vínculos juveniles de sus fundadores con el chavismo y la izquierda latinoamericana hasta los cuestionamientos a la financiación del partido morado que revolucionó la política, es parte de la obra que Costantini ha creado a lo largo de los años. De ellos, pero principalmente de Al Olor del Dinero: La Verdadera Historia de Podemos, se refirió el periodista en la siguiente entrevista.

¿Cuál es el estado actual de Podemos, en comparación a la época de apogeo y cogobierno?

Podemos está en un proceso de búsqueda o resurrección. Parece que va camino hacia la muerte, ya que no es lo que fue hace 10 años, ni en términos políticos, ni en términos electorales. Es un partido muchísimo más pequeño, que está peleando para tener un 5% o un 6% en los sondeos, pero ahora ha salido del gobierno. Ellos dicen que tienen autonomía ideológica y política en el Parlamento y están intentando recuperar algo del terreno que han perdido en estos últimos años.

El politólogo y fundador del partido Podemos de España, Pablo Iglesias.

Usted investigó de cerca el financiamiento de Podemos. ¿Afectaron esos cuestionamientos en la debacle electoral que le ha afectado recientemente?

Podemos siempre ha sobrevivido a todas las dudas, las incógnitas, las informaciones que se han publicado sobre una presunta vinculación a nivel económico, porque ideológico ya está clarísimo, con algunos mandatarios o gobiernos de América Latina.

¿El vínculo con Hugo Chávez, por ejemplo?

Lo de Chávez, por un lado, pero también podríamos hablar de Rafael Correa en Ecuador, de Evo Morales en Bolivia, etc. Yo creo que esto nunca ha sido algo que le haya restado demasiada fuerza política. Creo que Podemos ha ido implosionando por errores de estrategia política nacional y también por un desgaste que venía sumándose por las rencillas internas. También el hecho de que con el pasar del tiempo perdían cierto sex appeal a nivel social. Te añadiría la incapacidad que tuvieron de construir un partido político real, es decir, con ramificación territorial. Podemos siempre se quedó como un gran fenómeno mediático, un enorme equipo de comunicación política, me dijeron algunos del propio partido.

En Chile se suele nombrar a Podemos como referente del Frente Amplio. ¿Podemos intentó deliberadamente exportar su marca o modelo hacia otras regiones, particularmente Latinoamérica?

Francamente, no creo que Podemos quiso en ningún momento exportar su modelo al exterior. Yo creo que, al contrario, quiso importar lo que veía en América Latina hacia España. Hay una fase juvenil de los fundadores, sobre todo de Errejón, Monedero e Iglesias, nombres importantes en el partido, que vivieron en primera persona muchas etapas de la política de América Latina de las primeras décadas de este siglo. Viajaron, estudiaron, eran investigadores, ellos trabajaban en la universidad, estaban vinculados a una fundación que se llama la CEPS que logró entrar en muchísimos ministerios, órganos de gobierno de países de América Latina, e importaron lo que Íñigo Errejón llamaba “la hipótesis”, que luego llamó “la hipótesis nacionalpopulista”. Se trataba de copiar los triunfos electorales de Evo Morales, e intentaba entender cómo ganaba las elecciones, estrategias de comunicación, etc. No creo que Podemos quiso, supo, pensó o deseó siquiera que se exportara su propio modelo. Se trataba de importar algo. Y una vez importado, cuando vieron que esto funcionaba en España, intentaron adaptarlo más o menos a la situación española. Respecto al Frente Amplio, no te sabría decir si desde Chile hubo el fenómeno inverso, o sea, que se miró a España y se intentó copiar lo que estaba haciendo Podemos aquí. Pero si eso ocurrió, te diría que es un fenómeno bastante extraño porque resultaría en que Podemos copia de América Latina lo que luego América Latina intenta copiar de Podemos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto al retrato del expresidente Hugo Chávez, mientras asiste a un discurso sobre el estado de la nación en la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela, el 12 de enero de 2023. Archivo. LEONARDO FERNANDEZ VILORIA

Usted relató los intrincados vínculos entre Podemos y la izquierda latinoamericana, puntualmente con Venezuela y Hugo Chávez. ¿Cómo ocurrió esa conexión?

Nunca se ha podido demostrar que haya un financiamiento directo del gobierno de Chávez al partido político Podemos, por el simple hecho de que si se demostrara sería absolutamente ilegal. Y por el otro, como tú puedes imaginar si existiera esa información, estaría bien custodiada en el Palacio de Miraflores, donde la prensa libre tiene difícil acceso. Quien, en cambio, sí tenía acceso al palacio presidencial era un señor que se llamaba Juan Carlos Monedero. Él alardeaba de tener un despacho al lado del de Chávez, y está comprobado, vivió varias estancias en Caracas, como también Íñigo Errejón y otros tantos luego fundadores de Podemos. La CEPS fue una fundación de corte académico que se crea en Valencia, donde colaboran y terminan también ciertos cargos importantes Errejón, Iglesias, Monedero y tal. Esta fundación sirvió como embrión, fundamentalmente. Logró hacer algo que en aquel momento para la izquierda europea era muy interesante, que era acercarse a la corriente del izquierdismo bolivariano o populista de América Latina. Mucha izquierda antisistema, como se llamaba entonces en Europa, miraba a América Latina con mucho interés por cuestiones de ciclos políticos. Siendo investigadores lograron acercarse a las Cancillerías, a los lugares de poder de estos gobiernos que te mencioné.

¿Qué obtenían a cambio?

Recibían evidentemente dinero para sus estudios, sus colaboraciones, sus asesorías, sus documentos, sus dosieres, sus papeles, para todo esto. Ahí se ha publicado un goteo de información que yo he recopilado en el libro, que en algunos casos se publican aquí en España, en el diario El País y otros diarios nacionales, pero también a veces se publican en periódicos de Venezuela. En ellos, se explica que sí que existe este tipo de financiamiento al CEPS. Claro, las personas que están en esa entidad después dan el salto a la política. Ahí existe una relación de doble interés, porque, por ejemplo, en el caso de Monedero, en Caracas estuvo al mando de un centro de estudios internacional que se llamaba Miranda, que era algo que quería Chávez. El expresidente paga y abre este centro y se lo encarga a Monedero. ¿El objetivo de Chávez cuál es? Convertirlo en un polo de atracción para investigadores de Europa para que fueran a Caracas y luego volvieran a Europa para vender lo bonito que era la Revolución Bolivariana. Este es el puente: la universidad como vínculo entre el Podemos prepartido político y lo que sí había como gobiernos de América Latina. Todo este dinero que iba fluctuando entre las entidades académicas, los proyectos de consultorías, todo este entramado de soft power, sirvieron de alguna manera de palanca para la creación de Podemos. No hay ninguna duda al respecto. Una vez que se constituye en partido político, lo que sostienen es que se financia únicamente con microcréditos, es decir, con crowdfunding. Pero claro, el partido morado levanta una notable cantidad de dinero, son varios millones de euros en las muchas campañas electorales. Y ahí también es muy difícil saber qué ocurre, porque faltan los instrumentos de control a nivel institucional como para aclarar exactamente el movimiento y la procedencia de esos tipos de fondos. Yo creo que es una historia todavía por escribir, pero es cierto lo que dice Podemos sobre que nunca se pudo demostrar con papeles en la mano de que hubo un contacto directo de dinero desde un lado al otro lado del Atlántico.