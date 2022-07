Lula afirma que militares de Brasil “no permitirían un golpe de Estado” si gana las elecciones presidenciales del 2 de octubre

“¿Cómo podemos pensar en un golpe de Estado? No creo que las Fuerzas Armadas acepten esto: no creo que la sociedad brasileña lo permita. No lo creo. Este ciudadano (en alusión al Presidente Jair Bolsonaro), si empieza a jugar con la democracia, pagará un precio muy alto”, comentó el candidato por el Partido de los Trabajadores.