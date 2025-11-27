Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”

El presidente francés, Emmanuel Macron, asiste a un evento del concurso para promover iniciativas empresariales en los barrios, en París. Foto: Archivo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este jueves la puesta en marcha del servicio militar voluntario para miles de jóvenes a partir del próximo verano de 2026, una medida con la que el país busca hacer frente las “crecientes amenazas” pero que descarta la obligatoriedad.

El mandatario, que ha recalcado que un servicio militar obligatorio “sería contraproducente”, ha explicado que este modelo no concuerda con las “necesidades actuales de las Fuerzas Armadas francesas”.

En este sentido, ha manifestado durante un acto televisado que este sistema se implantará gradualmente a partir de verano y pasará a ser la “piedra angular de la relación entre la población más joven y la nación”. “Tiene tres objetivos: reforzar el pacto entre el Estado y el Ejército, reforzar las capacidades militares y consolidar y entrenar a gente joven”, ha afirmado.

“Este servicio solo implicará a voluntarios de 18 y 19 años. En circunstancias extremas sí podría plantearse que sea obligatorio”, ha aseverado, si bien ha apuntado a que los detalles serán anunciados a partir del mes de enero. “Nuestros jóvenes servirán durante 10 meses”, ha señalado.

“Será necesario un modelo híbrido, que aún a los más jóvenes y a los reservistas. Este modelo permitirá ir aumentando los números, empezaremos con unos 3.000 el próximo año, y el número de participantes se irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 10.000 de cara a 2030”, ha dicho, al tiempo que ha aclarado que los voluntarios recibirán unos 800 euros mensuales.