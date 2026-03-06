SUSCRÍBETE
    Mundo

    Macron pide a Netanyahu que no amplíe la guerra hacia Líbano tras las órdenes de evacuación en el sur de Beirut

    El mandatario francés además anunció que su país reforzará la cooperación con las Fuerzas Armadas libanesas y les proporcionará vehículos de transporte blindados y apoyo operativo y logístico.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este jueves al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que no amplíe la guerra hacia Líbano tras las recientes órdenes de evacuación en el sur de la capital, Beirut.

    Además, anunció que París reforzará su cooperación con las Fuerzas Armadas libanesas en el marco de los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá.

    “En este momento de gran peligro, pido al primer ministro israelí que no amplíe la guerra hacia Líbano”, expresó en redes sociales tras hablar “con las más altas autoridades” libanesas para establecer un plan que ponga fin a las operaciones militares que actualmente llevan a cabo Hezbolá e Israel en ambos lados de la frontera.

    De la misma forma, Macron dio a conocer que “Francia reforzará su cooperación con las Fuerzas Armadas libanesas y les proporcionará vehículos de transporte blindados, así como apoyo operativo y logístico”.

    “El destacamento francés de la Fuerza de Naciones Unidas en Líbano también continúa su misión en el sur del país”, expresó.

    El mandatario galo indicó además que las autoridades de Líbano le han dado su palabra de que tomarán el control de las posiciones de Hezbolá en el país y asumirán “plenamente” la responsabilidad de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. “Les brindo mi pleno apoyo”, señaló.

    Macron también informó que enviará ayuda humanitaria ante el desplazamiento de decenas de miles de civiles en el marco de los ataques.

    “Se están transportando varias toneladas de medicamentos, junto con medios de alojamiento y asistencia. Esto demuestra la amistad que los franceses sienten por los libaneses”, detalló.

    “Hezbolá debe renunciar a sus armas, respetar el interés nacional, demostrar que no es una milicia que recibe órdenes del exterior y permitir que los libaneses se unan para preservar su país”, aseveró el jefe de Estado, agregando que “los libaneses tienen derecho a la paz y la seguridad, como todos en Medio Oriente”.

    Previamente, el presidente libanés, Joseph Aoun, había pedido a su homólogo francés que interviniera para impedir los ataques israelíes sobre los suburbios de la capital, Beirut, después de que una orden de evacuación pidiera a la gente que abandonara la zona.

    El Ejército israelí pidió la mañana de este jueves que dejaran sus casas los habitantes de cuatro barrios importantes en el sur de la ciudad, un bastión del partido-milicia chií Hezbolá conocido como Dahiyeh.

    El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista, Bezalel Smotrich, aseguró en ese momento que los suburbios “se parecerán a Jan Yunis”, en alusión a la devastación causada por la ofensiva contra el Hamás en el sur de la Franja de Gaza.

    Horas más tarde, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a través de las redes sociales que habían iniciado el lanzamiento de una ola de ataques aéreos contra la infraestructura de Hezbolá en el sur de la capital de Líbano.

