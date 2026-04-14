SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Macron pide a Trump y Pezeshkian retomar las negociaciones iniciadas en Islamabad y evitar una nueva escalada

    El mandatario francés sostuvo llamadas telefónicas con el presidente de Estados Unidos e Irán. "Insté a la reanudación de las negociaciones suspendidas en Islamabad, a aclarar los malentendidos y a evitar cualquier nueva escalada”, sostuvo.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado que en sendas llamadas telefónicas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, pidió que las partes retomen las negociaciones iniciadas en Pakistán para el cese de las hostilidades, así como se comprometan a levantar las restricciones en el estrecho de Ormuz y lleven la tregua de dos semanas también a Líbano.

    Según ha desvelado en un mensaje en redes, el presidente galo mantuvo contactos con Trump y Pezeshkian en medio de los intentos por lograr una salida diplomática a la guerra en Irán, después del alto el fuego temporal pactado la semana pasada.

    “Insté a la reanudación de las negociaciones suspendidas en Islamabad, a aclarar los malentendidos y a evitar cualquier nueva escalada”, ha argumentado, al tiempo que ha reiterado que resulta “esencial” que el alto el fuego sea respetado “estrictamente por todas las partes y que incluya Líbano”.

    Igualmente, Macron ha incidido en que el estrecho de Ormuz se reabra “de forma incondicional, sin restricciones ni peajes, lo antes posible”. El presidente francés ha recalcado que siguiendo estos principios las negociaciones “deberían poder reanudarse rápidamente”, “con el apoyo de las partes clave implicadas”.

    Por su lado, ha defendido la iniciativa liderada por Francia y Reino Unido para una coalición internacional que ponga en pie una misión naval pacífica que vigile la reapertura del estratégico paso. Así ha confirmado que París acogerá una conferencia que reunirá a países “no beligerantes” dispuestos a contribuir a una misión “multilateral y puramente defensiva” que trabaje para restablecer la libertad de navegación en Ormuz una vez las condiciones de seguridad lo permitan.

    Irán denuncia falta de voluntad política de Estados Unidos

    Por su parte, Pezeshkian ha asegurado sobre este contacto que trasladó a Francia que la “exageración y la falta de voluntad política” de la delegación estadounidense impidió el acuerdo y subrayó que Teherán está dispuesta a mantener conversaciones “dentro del marco de las leyes y reglamentos internacionales y con el objetivo de proteger los derechos del pueblo iraní”, apuntando a que Europa puede desempeñar un “papel constructivo” con respecto a que Washington se ciña a estos marcos.

    “Los enfoques basados en amenazas, presión y acciones militares no solo son contraproducentes, sino que también complican los problemas y agravan los conflictos creados por Estados Unidos”, denunció el dirigente iraní ante Macron, según informa la cadena estatal IRIB.

    Pezeshkian insistió en que Irán prefiere la vía diplomática para la resolución de disputas y subrayó su “disposición al diálogo dentro de los marcos legales”. Igualmente, ha avisado de que la amenaza al tránsito marítimo en Ormuz “tendrá consecuencias de gran alcance para el comercio mundial”, después del bloqueo unilateral impuesto por Estados Unidos.

    Más sobre:IránFranciaEstados UnidosEmmanuel MacronDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Renato Münster asume como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana

    AFP Habitat vuelve a arremeter contra la reforma de pensiones y espera “modificaciones legales” en el “corto plazo”

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Servicio Nacional de Migraciones emite alerta por estafas que ofrecen agilizar trámites migratorios a extranjeros

    Senador Bianchi (Ind.) por megarreforma del gobierno: “Cuando a algo le llaman Tutti Frutti, eso ya parte mal”

    “Escuelas protegidas”: comisión de Educación de la Cámara espera votar proyecto en general este miércoles

    Lo más leído

    1.
    Tras el ataque de Trump, el Papa honra a santo argelino que denunció las guerras: “Dios no está con los prepotentes ni los soberbios”

    Tras el ataque de Trump, el Papa honra a santo argelino que denunció las guerras: “Dios no está con los prepotentes ni los soberbios”

    2.
    “Indignación” en el gobierno español por el procesamiento a esposa de Pedro Sánchez en pleno viaje oficial a China

    “Indignación” en el gobierno español por el procesamiento a esposa de Pedro Sánchez en pleno viaje oficial a China

    3.
    Reino Unido anuncia para el viernes en París la cumbre que estudiará una “misión de paz internacional” en Ormuz

    Reino Unido anuncia para el viernes en París la cumbre que estudiará una “misión de paz internacional” en Ormuz

    4.
    La ONU critica la aprobación de Israel de otros 34 asentamientos en Cisjordania

    La ONU critica la aprobación de Israel de otros 34 asentamientos en Cisjordania

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar

    Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. PSG por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Barcelona por la Champions League

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Servicio Nacional de Migraciones emite alerta por estafas que ofrecen agilizar trámites migratorios a extranjeros
    Chile

    Servicio Nacional de Migraciones emite alerta por estafas que ofrecen agilizar trámites migratorios a extranjeros

    Senador Bianchi (Ind.) por megarreforma del gobierno: “Cuando a algo le llaman Tutti Frutti, eso ya parte mal”

    “Escuelas protegidas”: comisión de Educación de la Cámara espera votar proyecto en general este miércoles

    AFP Habitat vuelve a arremeter contra la reforma de pensiones y espera “modificaciones legales” en el “corto plazo”
    Negocios

    AFP Habitat vuelve a arremeter contra la reforma de pensiones y espera “modificaciones legales” en el “corto plazo”

    La deuda que estamos acumulando gracias a la IA

    Comité de Ministros aprueba proyecto Maratué y un ajuste a la Línea 7 del Metro

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina
    Tendencias

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Cómo es el búnker militar que Trump quiere construir bajo su nuevo salón de baile en la Casa Blanca

    El centenario de una leyenda: el eterno recuerdo de Jorge Robledo, el chileno que se transformó en ídolo de John Lennon
    El Deportivo

    El centenario de una leyenda: el eterno recuerdo de Jorge Robledo, el chileno que se transformó en ídolo de John Lennon

    Los descargos de Emiliano Endrizzi tras el grito de “bomba” en un avión

    Tras su peor racha en el equipo andaluz: Betis saca la voz para fijar su postura sobre el futuro de Manuel Pellegrini

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Renato Münster asume como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana
    Cultura y entretención

    Renato Münster asume como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana

    Gloria Benavides corona siete décadas de trayectoria con el premio Figura Fundamental de la Música Chilena

    De Oasis a Iron Maiden: qué artistas entran al Salón de la Fama del Rock and Roll este 2026

    “Destruiré tu sistema corrupto”: la exmodelo brasileña que amenazó con exponer a Melania Trump por caso Epstein
    Mundo

    “Destruiré tu sistema corrupto”: la exmodelo brasileña que amenazó con exponer a Melania Trump por caso Epstein

    Tras el ataque de Trump, el Papa honra a santo argelino que denunció las guerras: “Dios no está con los prepotentes ni los soberbios”

    Macron pide a Trump y Pezeshkian retomar las negociaciones iniciadas en Islamabad y evitar una nueva escalada

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez
    Paula

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición