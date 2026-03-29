SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Maduro asegura que está “bien y firme” tras su comparecencia en Nueva York y llama al diálogo en Venezuela

    En una publicación en cuenta oficial en X, el exmandatario venezolano agradeció los mensajes en apoyo e hizo un llamado a reforzar la estabilidad interna de su país, porque "esa es la senda de la patria, esa es la senda del bien”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Nicolas Maduro y Cilia Flores. Foto: Archivo. Maxwell Briceno

    El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que se encuentra “bien y firme” junto a su esposa, Cilia Flores, en un mensaje difundido este sábado tras su comparecencia en Nueva York, en el que también agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de la ciudadanía.

    “Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”, recoge el comunicado difundido a través de su cuenta en X.

    En el texto, el mandatario hizo además un llamado a reforzar la estabilidad interna del país caribeño y a mantener abiertos los canales de entendimiento político.

    “Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la patria, esa es la senda del bien”, señaló.

    Esta publicación se conoce tras su última comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York en el marco del proceso judicial abierto contra él, donde el juez Alvin Hellerstein rechazó desestimar la causa.

    El magistrado cuestionó algunos aspectos vinculados a las sanciones impuestas por Washington, en particular lo relativo al acceso a fondos para costear la defensa del exmandatario venezolano, aunque decidió que el proceso siguiera adelante.

    El pasado mes de febrero, el abogado de Maduro, Barry Pollack, había advertido que existía la posibilidad de que tuviera que abandonar su defensa si EE.UU. no permitía al gobierno de Venezuela pagar sus honorarios.

    Pollack declaró en ese momento que el Departamento del Tesoro había concedido, pero luego retirado una licencia que permitía a Caracas pagarle.

    Foto: Archivo

    Sin embargo, tanto el depuesto jefe de Estado como su mujer se encuentran en la lista de personas sancionadas, por lo que es necesario que su equipo legal obtenga los permisos necesarios para no incurrir en una violación de dichas restricciones. El letrado aseguró que esto “viola el derecho constitucional de Maduro a defenderse”.

    El líder chavista fue capturado junto a Flores el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos. Luego de esta, fueron trasladados y encarcelados en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

    Ambos se declararon no culpables de los cargos que se les imputaban en la causa y que se relacionan con presuntas actividades de narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en el Estados Unidos.

    Más sobre:Nicolás MaduroMensajeRedes socialesNueva YorkEstados UnidosVenezuelaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comunidad Palestina de Chile condena la restricción al acceso del Santo Sepulcro en Jerusalén durante Semana Santa

    Llegan a Cuba los dos veleros con ayuda humanitaria buscados desde el jueves

    RN ratifica a la senadora Andrea Balladares como la primera presidenta del partido

    Guardia fue atacado a disparos por delincuente en acceso al Mall Plaza Oeste de Cerrillos

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly

    Daredevil según su dupla central: “Nos hemos convertido en un gran equipo para darles a los fans lo que quieren”

    Lo más leído

    1.
    Masivas protestas “No Kings” se expanden en EE.UU. y el mundo contra Trump

    Masivas protestas “No Kings” se expanden en EE.UU. y el mundo contra Trump

    2.
    Canciller alemán cuestiona la táctica de Trump en Irán: “Tengo grandes dudas de si existe una estrategia”

    Canciller alemán cuestiona la táctica de Trump en Irán: “Tengo grandes dudas de si existe una estrategia”

    3.
    Irán llega a un acuerdo con Pakistán y Tailandia para permitir el paso de buques con petróleo por el estrecho de Ormuz

    Irán llega a un acuerdo con Pakistán y Tailandia para permitir el paso de buques con petróleo por el estrecho de Ormuz

    4.
    Irán responde a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra y plantea varias condiciones para un acuerdo

    Irán responde a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra y plantea varias condiciones para un acuerdo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Comunidad Palestina de Chile condena la restricción al acceso del Santo Sepulcro en Jerusalén durante Semana Santa
    Chile

    Comunidad Palestina de Chile condena la restricción al acceso del Santo Sepulcro en Jerusalén durante Semana Santa

    RN ratifica a la senadora Andrea Balladares como la primera presidenta del partido

    Guardia fue atacado a disparos por delincuente en acceso al Mall Plaza Oeste de Cerrillos

    Por un clavo
    Negocios

    Por un clavo

    Muere José Rosenberg, fundador de Rosen, a los 92 años

    Presidente de Comisión de Energía de la Cámara, Cristian Tapia, valora aplazamiento del alza de cuentas de la luz

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades
    Tendencias

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades

    ¿Por qué los gatos caen de pie? Esta es una explicación científica de un misterio sin resolver

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

    Mario Rebollo, exayudante de Tabárez en la Celeste: “Viendo algunas cosas de Bielsa, creo que los años pasan para todos”
    El Deportivo

    Mario Rebollo, exayudante de Tabárez en la Celeste: “Viendo algunas cosas de Bielsa, creo que los años pasan para todos”

    La Roja de los US$ 100 millones

    Los detalles del exigente método Gago que busca resucitar a la U

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular
    Tecnología

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly

    Daredevil según su dupla central: “Nos hemos convertido en un gran equipo para darles a los fans lo que quieren”

    Isabel Allende: “Los del Boom eran un club cerrado, todos hombres y las mujeres no participábamos para nada”

    Llegan a Cuba los dos veleros con ayuda humanitaria buscados desde el jueves
    Mundo

    Llegan a Cuba los dos veleros con ayuda humanitaria buscados desde el jueves

    Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar universidades de EE.UU. e Israel en Medio Oriente

    EE.UU. despliega al buque USS Tripoli con 3.500 marinos en medio de guerra contra Irán

    Dentro de una consulta de sexo tántrico
    Paula

    Dentro de una consulta de sexo tántrico

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0