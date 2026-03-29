Maduro asegura que está “bien y firme” tras su comparecencia en Nueva York y llama al diálogo en Venezuela

El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que se encuentra “bien y firme” junto a su esposa, Cilia Flores, en un mensaje difundido este sábado tras su comparecencia en Nueva York, en el que también agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de la ciudadanía.

“Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente” , recoge el comunicado difundido a través de su cuenta en X.

En el texto, el mandatario hizo además un llamado a reforzar la estabilidad interna del país caribeño y a mantener abiertos los canales de entendimiento político.

“Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la patria, esa es la senda del bien”, señaló.

Esta publicación se conoce tras su última comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York en el marco del proceso judicial abierto contra él, donde el juez Alvin Hellerstein rechazó desestimar la causa.

El magistrado cuestionó algunos aspectos vinculados a las sanciones impuestas por Washington, en particular lo relativo al acceso a fondos para costear la defensa del exmandatario venezolano, aunque decidió que el proceso siguiera adelante.

El pasado mes de febrero, el abogado de Maduro, Barry Pollack, había advertido que existía la posibilidad de que tuviera que abandonar su defensa si EE.UU. no permitía al gobierno de Venezuela pagar sus honorarios.

Pollack declaró en ese momento que el Departamento del Tesoro había concedido, pero luego retirado una licencia que permitía a Caracas pagarle.

Foto: Archivo

Sin embargo, tanto el depuesto jefe de Estado como su mujer se encuentran en la lista de personas sancionadas, por lo que es necesario que su equipo legal obtenga los permisos necesarios para no incurrir en una violación de dichas restricciones. El letrado aseguró que esto “viola el derecho constitucional de Maduro a defenderse” .

El líder chavista fue capturado junto a Flores el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos. Luego de esta, fueron trasladados y encarcelados en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

Ambos se declararon no culpables de los cargos que se les imputaban en la causa y que se relacionan con presuntas actividades de narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en el Estados Unidos.