    Mundo

    Marco Rubio aclara a legisladores que Trump busca “comprar” Groenlandia y no invadirla

    La explicación del Secretario de Estado de EE.UU. ante un grupo de legisladores ocurre en medio de una renovada atención internacional sobre los planes del presidente estadounidense respecto al estratégico territorio ártico y las reacciones de aliados como Dinamarca.

    Por 
    Roberto Martínez
    Groenlandia

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo a un grupo de legisladores que el presidente Donald Trump planea comprar Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, en lugar de invadirlo, al tiempo que solicitó a sus colaboradores un plan actualizado de adquisición del territorio, según informaron funcionarios estadounidenses.

    La autoridad emitió estas declaraciones durante una reunión informativa clasificada con legisladores del Congreso, incluidos miembros de los principales comités de servicios armados y de política exterior, en la que el foco original fue la situación en Venezuela.

    El funcionario sostuvo que las recientes amenazas de la administración en torno a Groenlandia no significan una invasión inminente y que el objetivo declarado por Trump es negociar una compra pacífica del territorio con Dinamarca.

    Según el reporte del medio estadounidense The Wall Street Journal, Trump pidió a sus ayudantes que le presenten un plan actualizado para adquirir Groenlandia, una idea que el mandatario viene expresando desde su primer gobierno.

    Al respecto, Rubio no detalló cómo se articularía ese plan, pero trató de minimizar las preocupaciones sobre una acción militar, en medio de declaraciones agresivas sobre Groenlandia emitidas recientemente por Trump y algunos asesores.

    Cabe señalar que entre las distintas alternativas para lograr el control de isla más grande del mundo, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mencionó este martes, a través de un comunicado, que Trump incluso contemplaba el uso de las Fuerzas Armadas para alcanzar su objetivo.

    Groenlandia, un territorio autónomo con una baja densidad poblacional, forma parte del Reino de Dinamarca, miembro de la OTAN. Su importancia geoestratégica ha crecido por su ubicación ártica, sus recursos minerales y su papel en la seguridad regional, elementos que han sido citados por funcionarios estadounidenses como relevantes para su interés.

    Preocupaciones diplomáticas

    La intervención de Rubio no calmó del todo las inquietudes entre los legisladores, incluidos algunos republicanos que tradicionalmente son aliados de Trump. Varios parlamentarios criticaron la retórica de la administración sobre Groenlandia y destacaron que Dinamarca ha sido un aliado leal de Estados Unidos dentro de la OTAN.

    En un comunicado conjunto, la senadora demócrata Jeanne Shaheen (New Hampshire) y el senador republicano Thom Tillis (Carolina del Norte) -copresidentes del Grupo de Observadores de la OTAN en el Senado- señalaron que “cuando Dinamarca y Groenlandia dejan claro que Groenlandia no está en venta, Estados Unidos debe honrar sus obligaciones en virtud del tratado y respetar la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca”.

    Groenlandia

    En la misma línea, las autoridades de Dinamarca y Groenlandia también se han manifestado en contra de cualquier intento de compra, reiterando que el territorio no está “en venta” y que las decisiones sobre su futuro deben corresponder a su población y autoridades propias, un posicionamiento que ha generado tensiones diplomáticas con Washington.

    Motivaciones estratégicas y recursos

    Funcionarios de la administración estadounidense han planteado que Groenlandia es crucial para Estados Unidos debido a sus yacimientos minerales de importancia estratégica, especialmente para aplicaciones militares y de alta tecnología, aunque estos recursos permanecen en gran parte sin explotar debido a la escasez de mano de obra y limitada infraestructura.

    Lo anterior, se enmarca dentro de la política de seguridad nacional ampliada de la Casa Blanca, que ha identificado el Ártico como un frente clave frente a la competencia global, particularmente con potencias como Rusia y China.

    En este sentido, un funcionario gubernamental consultado por The Wall Street Journal afirmó que “esto no va a desaparecer”, refiriéndose al esfuerzo del presidente por adquirir la isla más grande del mundo durante los tres años restantes de su mandato, subrayando la continuidad del interés estadounidense en esa región.

