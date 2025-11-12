OFERTA ELECCIONES $990
    Mundo

    María Corina Machado afirma que Venezuela está en “horas decisivas”

    La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025 prometió además una transición pacífica y afirmó que su país "dejará de ser el foco del mal" y será "el milagro latinoamericano del siglo XXI".

    Por 
    Lya Rosen
    Maria Corina Machado via Instagram/via REUTERS Courtesy Maria Corina Machado vi

    La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó este miércoles que se acerca a un cambio crucial para Venezuela y garantizó una transición pacífica, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe y la creciente tensión con el gobierno de Nicolás Maduro.

    Lo que en las últimas horas se ha visto incrementado con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo, cerca de la costa de Venezuela y el inicio de nuevos movimientos por parte de las fuerzas armadas del régimen chavista.

    “Les pido que nos acompañen en este momento histórico, en sus horas decisivas, porque lo que está ocurriendo en Venezuela no es solo un hecho nacional, es un punto de inflexión de toda América Latina”, aseguró Machado de forma remota en un foro de expresidentes iberoamericanos del Grupo IDEA en el Miami-Dade College (MDC).

    La líder opositora además enfatizó su confianza en el potencial del movimiento social que la respalda y subrayó que “hoy Venezuela está en el umbral de la libertad” y de “una transformación sin precedentes”.

    “La gente unida, como ninguna generación venezolana antes, es la garantía de una transición ordenada, pacífica, irreversible”, dijo.

    Además, como apuntó Infobae, se comprometió a que, en caso de acceder al poder, asumirá de inmediato el control de las instituciones y del territorio, gestionando la emergencia humanitaria, promoviendo transparencia en las finanzas públicas y ejecutando reformas sociales y económicas integrales para lograr una transición perdurable.

    También sostuvo que el país caribeño “va a dejar de ser el foco del mal, del crimen y la desestabilización del hemisferio”. “Un régimen que ha robado, saqueado, corrompido y oprimido como este (...) cuando se ve inevitablemente afuera es capaz de hacer mucho daño”, apuntó.

    Para luego afirmar que: “Nuestros hijos van a regresar a casa, trayendo consigo conocimiento, inversiones, contactos. Haremos de Venezuela el milagro latinoamericano del siglo XXI”.

    Las declaraciones de Machado, como consiga DW, surgen poco después de que Maduro acusara a la “derecha maltrecha” de “amamantar las amenazas de la bestia imperialista del norte”, mientras los ataques de EE.UU. a cerca de 20 presuntas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico acumulan 76 muertos desde el 1 de septiembre.

