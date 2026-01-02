Médicos Sin Fronteras dice que la retirada de Gaza de ONG sanitarias tendrá consecuencias “devastadoras”

Palestinos caminan en una carretera en su regreso a la Ciudad de Gaza, cerca del centro de la Franja de Gaza, el 10 de octubre de 2025. Foto: Xinhua

La organización Médicos sin Fronteras (MSF) condenó el viernes la suspensión de su registro por parte de Israel para continuar realizando sus labores humanitarias en Palestina y advirtieron que esta decisión “afecta gravemente” a la atención sanitaria de la población y tendrá consecuencias “devastadoras”.

El jueves entró en vigor el veto israelí a 37 ONG internacionales que operan en Gaza y en Cisjordania, cuyos trabajadores extranjeros deberán salir de la Franja palestina antes del 1 de marzo, periodo que el Gobierno israelí les da para completar el cese de sus actividades.

“La amenaza de Israel de denegar el registro a MSF y a otras organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI) es un intento cínico y calculado de impedir que estas organizaciones presten sus servicios en Gaza y Cisjordania, lo que supone un incumplimiento de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional humanitario”, escribió MSF en un comunicado.

Palestinian family set up a place over the rubbles of their destroyed house to live in Beit Lahia city, north of Gaza strip. Nour Alsaqqa

“Israel no solo está cometiendo un genocidio contra los palestinos, sino que además utiliza el hecho de que las ONGI lo denuncien como pretexto para impedirnos prestar atención médica crítica a los palestinos, recurriendo a obstáculos burocráticos y acusaciones infundadas como medio para restringir aún más los servicios”, añadió

La organización señaló que “refuta de manera inequívoca las acusaciones vertidas por las autoridades israelíes en los últimos días”. “MSF nunca contrataría a sabiendas a nadie involucrado en actividades militares, ya que ello contradice nuestros valores y principios éticos fundamentales. Si las descripciones de lo que nuestros equipos ven con sus propios ojos en Gaza —muerte, destrucción y las consecuencias humanas de la violencia genocida— resultan desagradables para algunos, la responsabilidad recae en quienes cometen estas atrocidades, no en quienes las denuncian", indicó.

Imagen del 10 de noviembre de 2025 de niños palestinos vistos en un refugio temporal cerca de la playa, en el oeste de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

En la actualidad, MSF presta apoyo a una de cada cinco camas hospitalarias en Gaza y asiste a una de cada tres madres durante el parto. “La ayuda que proporcionamos no es suficiente para cubrir las enormes necesidades de la población palestina, pero su retirada tendría consecuencias devastadoras”, indicó.

“MSF tiene preocupaciones legítimas en torno al requisito de registro que exige compartir la información personal de nuestro personal palestino con las autoridades israelíes, preocupaciones que se ven agravadas por el hecho de que 15 compañeros y compañeras de MSF han sido asesinados por las fuerzas israelíes”, sostuvo.

MSF dijo que los servicios disponibles para la población de Gaza son actualmente muy inferiores a los necesarios, debido a los bloqueos y restricciones impuestos por Israel. Por tercer invierno consecutivo, la Franja de Gaza se ha visto azotada por el descenso de las temperaturas, las lluvias torrenciales y los fuertes vientos. Estas condiciones meteorológicas han destruido e inundado las tiendas de campaña improvisadas en las que vive la población, mientras Israel continúa bloqueando la entrada de suministros básicos como tiendas de campaña, lonas y viviendas temporales.