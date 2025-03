Mejora salud del Papa Francisco: pronóstico deja de ser reservado, pero seguirá hospitalizado

La salud del Papa Francisco, quien lleva más de tres semanas hospitalizado por una neumonía, está mejor y su recuperación se ha “consolidado”.

Sus médicos indicaron este lunes que su pronóstico dejó de ser reservado, pero decidieron que el pontífice tendrá que quedarse internado “algunos días más” en la clínica Gemelli, en Roma.

“Las mejoras registradas en los días anteriores se han consolidado aún más, como confirman los análisis de sangre, la objetividad clínica y la buena respuesta al tratamiento farmacológico”, indicó el Vaticano este lunes en un boletín médico.

“Por estas razones, los médicos han decidido hoy disolver el pronóstico”, señaló la declaración de la Santa Sede.

El estado clínico del religioso jesuita de 88 años “sigue estable”, pero “dada la complejidad del cuadro clínico y el importante cuadro infeccioso presentado en el momento del ingreso, será necesario continuar la terapia médica farmacológica en régimen hospitalario durante algunos días más”, agregó el comunicado.

Horas antes de anunciarse que el pronóstico dejaba de ser reservado, una fuente vaticana afirmó que era “demasiado pronto para hablar de su regreso a Santa Marta”, la residencia donde vive en la Santa Sede.

“Se trata de un paso adelante muy importante y de una muy buena señal”, comentó a ‘La Nación’ de Argentina, Annalisa Bilotta, médica del hospital internacional Salvator Mundi, de esta capital. No obstante, aclaró que el hecho de anular el pronóstico reservado no significa que el Papa ya no está en peligro porque para alguien de avanzada edad, como él y con diversas patologías, “siempre puede ocurrir un imprevisto clínico”.

“La situación es menos grave pero, de todos modos, sigue siendo complejo el cuadro clínico e infeccioso y por eso la internación durará varios días más para que siga la terapia médica en ámbito hospitalario”, explicó.

Pesar por tragedia climática en Bahía Blanca

Desde el Hospital Gemelli también trascendió que Francisco, que aun debe ser resguardado y no recibe casi visitas salvo excepciones, no sólo sigue de “buen ánimo” sino, además, más activo.

Así, alerta e informado de lo que pasa en el mundo, expresó su pesar por las devastadoras inundaciones en la ciudad argentina de Bahía Blanca. El santo padre envió un telegrama al arzobispo de esta localidad, monseñor Carlos Azpiroz Costa, en el que se definió “apenado” al enterarse de ese “desastre natural que está afectando a la región y que ha ocasionado tantas víctimas y daños materiales”.

“Ofrezco fervientes sufragios por el eterno descanso de los fallecidos. Asimismo, quiero hacer sentir mi cercanía espiritual a toda la población, suplicando al Señor que conceda consuelo a los deudos y a cuantos sufren en estos momentos de dolor e incertidumbre, y que sostenga con su gracias a todos los que están comprometidos con la búsqueda de los desaparecidos y con el arduo proceso de reconstrucción de las zonas devastadas”, siguió.

“Mientras pido a nuestra Señora de La Merced que interceda ante su hijo Jesucristo por todos los afectados por esta catástrofe, les imparto con afecto la bendición apostólica”, se despidió en su mensaje.