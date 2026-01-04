SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Michael Reid, escritor y periodista británico: “Es triste y preocupante para América Latina que la presidencia de Maduro terminara con una intervención militar externa”

    En conversación con La Tercera, el exeditor de The Economist señaló que “es aún más preocupante que en vez de decir que el objetivo del ejercicio era la restauración de la democracia en Venezuela, el presidente Trump haya dicho que el objetivo es, por un lado, impedir el flujo de drogas en Venezuela, que no es un país principal exportador y segundo, apropiarse del petróleo de Venezuela”.

    Cristina Cifuentes 
    Cristina Cifuentes

    A juicio del escritor y periodista británico, Michael Reid se abrió un escenario de gran incertidumbre, luego de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela del sábado, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

    En conversación con La Tercera, el exeditor de The Americas de la revista The Economista, analiza los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela.

    ¿Cómo evalúa la decisión de Trump de reconocer a Delcy Rodríguez y de negociar con ella?

    Hay que empezar diciendo que Maduro y su régimen carecen absolutamente de legitimidad. Perdieron en forma bastante clara una elección organizada por ellos el año pasado. Dicho esto, es triste y preocupante para América Latina que la presidencia de Maduro terminara en la forma en que lo hizo con una intervención militar externa. Y creo que es aún más preocupante que en vez de decir que el objetivo del ejercicio era la restauración de la democracia en Venezuela, el presidente Trump haya dicho que el objetivo es, por un lado, impedir el flujo de drogas en Venezuela, que no es un país principal exportador y segundo, apropiarse del petróleo de Venezuela. Y todo esto me indica que el gobierno de Trump piensa que puede llegar a un acuerdo con Delcy Rodríguez para asegurar esos objetivos. Pero eso no sería una transición democrática en Venezuela y no sabemos si (el hermano de Delcy Rodríguez) Jorge Rodríguez está dispuesto a cooperar en ese ejercicio. Y no se trata solamente de él, sino de los otros líderes del régimen en general. El general Padrino López, que es una figura clave como ministro de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas los últimos 11 años, y Diosdado Cabello, el ministro del Interior. Entonces, en este momento yo pienso que hay mucha incertidumbre.

    ¿Qué piensa del rol que tendrá el Ejército después del llamado de Rodríguez para que estén activas?

    Pienso que el papel de las Fuerzas Armadas es absolutamente clave, porque para todo propósito práctico real, el régimen venezolano es una dictadura militar, con líderes civiles, pero es una dictadura cuyo poder está basado en el poder militar. Entonces Padrino López va a querer intentar mantener unidas a las Fuerzas Armadas, por lo que ese grupo en Caracas va a tener que tomar algunas decisiones.

    ¿Cómo ve la situación de la oposición venezolana, considerando que Trump cuestionó el liderazgo de María Corina Machado?

    El comentario de Trump fue un baldazo de agua fría para María Corina Machado y la oposición, que habían puesto sus esperanzas en una intervención de Trump en Estados Unidos. Pero está claro que a Trump no le interesa la democracia, le interesan los negocios y le interesa intentar reducir el narcotráfico, el flujo de drogas y emigrantes a Estados Unidos, que es lo que le importa a su base política allá. Entonces la oposición está en una situación difícil, por lo menos en el corto plazo. En el mediano plazo, vamos a ver si hay una nueva dictadura, un madurismo sin maduro, estable o no, y creo que es importante la capacidad que tenga María Corina Machado de movilizar apoyos internacionales en América Latina y en Europa. Pero no lo veo tan fácil.

    ¿Qué perspectivas ve usted en este periodo que se abre ahora en Venezuela?

    Pienso que en este momento hay muchas más preguntas que respuestas y no sabemos cómo va a haber una transición de verdad o simplemente un reacomodo de tutorial con o sin Estados Unidos. Y no sabemos si el grupo dirigente actual en Caracas va a estar dispuesto a llegar a un acomodo con Estados Unidos, que implicaría cambiar sus alianzas internacionales radicalmente. Implicaría, por ejemplo, cortar el suministro de petróleo a Cuba. Y no sé si están dispuestos a hacer eso. Entonces hay muchísima incertidumbre.

    ¿Cree que esta operación de Estados Unidos que hizo en Venezuela sienta un precedente sobre otras acciones que pueda hacer Estados Unidos, pero también otros países?

    Temo que sí. Yo pienso que es un anuncio de lo que es el proyecto de Trump para América Latina, que es un proyecto claramente neoimperialista y basado en la concepción de que las Américas son una esfera de influencia de Estados Unidos. Da una luz verde en alguna forma a Rusia o legitima en algo -desde mi punto de vista- la invasión de Rusia a Ucrania. Da una luz verde a Xi Jinping en relación a Taiwán. Entonces, este es el nuevo mundo en que vivimos. Es un mundo en que el derecho internacional no ha tenido un papel importante, ni el multilateralismo. Es un mundo en que finalmente la fuerza es lo que vale.

