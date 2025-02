Milei vuelve a referirse en X sobre $Libra: precio de la criptomoneda volvió a dispararse para nuevamente caer

En medio de una polémica que no parece tener un fin cercano, el presidente de Argentina, Javier Milei, ocupó nuevamente su cuenta de X para referirse a la criptomoneda $Libra, tras el escándalo generado el viernes pasado luego de que el propio mandatario publicara en sus redes un mensaje para promocionar el token.

Tras este primer mensaje de Milei, la criptomoneda se disparó, por lo que cientos de miles de argentinos invirtieron en ella. Sin embargo, luego su valor se desplomó y Milei decidió eliminar su posteo de forma abrupta. Así, el fin de semana comenzaron a llover las críticas en las redes sociales, que apuntaban al presidente argentino como “estafador”, al generarse dudas de que se tratara de un fraude.

Pese a que Milei escribió hora después -el mismo viernes- un nuevo tuit donde se desentendió del token, este lunes volvió a ocupar su cuenta de X para refererise a la polémica $Libra, generando un nuevo aumento del valor del token y su posterior desplome.

El mandatario reposteó en sus redes un posteo de Darío Epstein, un consultor cercano a al partido de Milei, La Libertad Avanza, donde se explicaba que “no era sencillo” acceder a la compra de la criptomoneda y enumeró los pasos que un inversor tenía que dar para apostar por esta moneda.

Según informó el medio transandido Clarín, los inversores del mundo cripto entendieron que el presidente volvía a apoyar el proyecto que derivó en un escándalo el viernes pasado y el volumen operado del token volvió a dispararse. De esta forma, en pocos minutos, se dio una situación similar a la del viernes: el precio pasó de 0,38 centavos de dólar antes del posteo del presidente a los 0,77 centavos de dólar 20 minutos después.

Así, los movimientos especulativos hicieron que la capitalización del mercado de $Libra llegara a US$640 millones.

Clarín indicó que el autor original del tuit, Darío Epstein, salió a aclarar su intención: “Vuelvo a aclarar: El único propósito de este tuit es mostrar que no era fácil para una persona común comprar este instrumento o memecoin. No es Endorsement, tutorial o recomendación. La descripción es al solo efecto de ver lo difícil que es comprar para un inversor normal, que no pertenece al ecosistema. No confundan a la gente”, escribió el economista, lo que volvió a ser retuiteado por Milei.