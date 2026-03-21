Ministro de Defensa israelí dice que ataques contra Irán se intensificarán esta semana

En una reunión con oficiales militares, Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, afirmó que esta semana, la intensidad de los ataques que sus fuerzas de defensa y del ejército estadounidense contra Irán aumentará significativamente.

Además, señaló que Israel está “decidido a seguir liderando la ofensiva contra el régimen terrorista iraní, a decapitar a sus comandantes y a frustrar sus capacidades estratégicas, hasta que se elimine toda amenaza a la seguridad del Estado de Israel y a los intereses estadounidenses en la región ”.

Katz finalizó diciendo que no se detendrán hasta que se alcancen “todos los objetivos de guerra”.

Hace algunos momentos, las autoridades iraníes confirmaron que recibieron un ataque estadounidense-israelí en el centro de enriquecimiento de uranio Shaid Ahmadi Roshan en Nataz.

Por el momento, informaron, que no hay constancia de ninguna fuga de materiales radioactivos.

Asimismo, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, afirmó que el ejército estadounidense ha atacado más de 8.000 objetivos en Irán desde el comienzo de la guerra.

Según cifras de las Naciones Unidas, en Irán han muerto más de 1.300 personas y más de 9 mil heridos desde que comenzaron las ofensivas. Además, en Israel 15 personas han perdido la vida por ataques y otras cuatro en Cisjordania.