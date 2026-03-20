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    Cae un fragmento de misil iraní en la Ciudad Vieja de Jerusalén

    Según el Ejercito de Israel, el incidente causó daños en un estacionamiento ubicado en el barrio judío, a unos 400 metros del Muro de las Lamentos y del complejo religioso de la Explanada de las Mezquitas.

    Por 
    Europa Press
    Visitantes caminan junto a la mezquita de Al-Aqsa, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 3 de enero de 2023. AMMAR AWAD

    El Ejército de Israel ha informado este viernes que un fragmento de misil iraní ha caído en la Ciudad Vieja de Jerusalén, causando daños en un estacionamiento ubicado en el barrio judío, a unos 400 metros del Muro de las Lamentos y del complejo religioso de la Explanada de las Mezquitas.

    “El régimen iraní demuestra una vez más que dispara indiscriminadamente, ya sea contra zonas civiles o lugares sagrados, con la intención de destruir el Estado de Israel”, ha señalado en redes sociales, donde ha compartido una fotografía en la que se puede ver humo en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

    El fragmento ha caído en el parque Hatkuma, a pocos metros de la Puerta de Sion, si bien por el momento las autoridades israelíes no han informado de heridos. Las alertas antiaéreas han sonado este viernes en Jerusalén en el marco de una nueva oleada de ataques por parte de Teherán.

    La ofensiva de Estados Unidos e Israel fue iniciada el pasado 28 de febrero. Entre los muertos por los ataques figuran el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Larijani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

    Más sobre:JerusalénIránmisilGuerra en Medio OrienteExplanada de las MezquitasHatkumaMundo

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