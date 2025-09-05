Ministro de Exteriores de Irán reitera a Hamas el apoyo de su país a “la resistencia” de los palestinos

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se reúne en Qatar con altos cargos de Hamas.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, reafirmó su apoyo al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en un encuentro que mantuvo este jueves en Qatar con altos cargos de la milicia. En la cita elogió la “perseverancia del pueblo palestino” ante los ataques de Israel y enfatizó el respaldo de Teherán a “la resistencia legítima y legal del pueblo palestino”.

El portavoz ministerial afirmó, a través de Telegram, que Araqchi “elogiando la legendaria perseverancia del pueblo palestino frente a los crímenes sin precedentes del régimen sionista, ha enfatizado la postura de principios de la República Islámica de Irán de apoyar la resistencia legítima y legal del pueblo palestino contra la ocupación hasta la plena realización de sus derechos”.

Asimismo, en el plano internacional, el jefe de la diplomacia iraní consideró la “propagación” de protestas y concentraciones en países de todo el mundo en contra de las agresiones israelíes “como una clara señal de la concienciación de la comunidad internacional contra el genocidio en la Palestina ocupada”.

Además, hizo hincapié en la necesidad de que los países musulmanes se sigan coordinando “para detener el genocidio, enviar ayuda humanitaria (...) y castigar a los líderes” israelíes.

Por su parte, la legación de Hamas presentó un informe de la situación actual y agradeció “el apoyo del liderazgo, el Gobierno y el pueblo de Irán al pueblo palestino”, según indicaron las autoridades del país centroasiático.

De igual manera, elogió “el apoyo y la solidaridad de los pueblos libres de la región y del mundo, especialmente del heroico pueblo de Yemen, con la causa palestina”.

En esta línea, el integrante de Hamas Jalil al Haya destacó “la necesidad de una movilización global para levantar el asedio a Gaza y enviar de inmediato ayuda humanitaria al pueblo palestino”.