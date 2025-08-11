SUSCRÍBETE
Mundo

Muere el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, tras atentado en junio pasado

El 7 de junio, Uribe fue víctima de un atentado mientras realizaba un acto de campaña. Hasta la fecha hay cinco personas detenidas por el hecho.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Foto: archivo.

Durante la madrugada de este lunes, la alcaldía de Bogotá dio a conocer el fallecimiento del senador colombiano, Miguel Uribe, quien fue víctima de un atentado en junio pasado.

“La Alcaldía Mayor de Bogotá lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay”, escribieron a través de redes sociales.

Fue el pasado 7 de junio cuando el senador y precandidato presidencial sufrió un ataque durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón. El político de 39 años recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna quedando en estado grave.

Hasta el momento hay cinco sujetos detenidos por el ataque contra el senador, mientras que desde la Fiscalía de Colombia apuntaron que al menos diez personas estuvieron involucradas en la preparación y ejecución del atentado.

Entre los detenidos se encuentra el presunto autor intelectual del hecho, Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, y el adolescente de 15 años que perpetró los disparos.

Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay nació el 28 de enero de 1986 en Bogotá y es nieto del fallecido expresidente colombiano Julio César Turbay Ayala, abanderado del Partido Liberal que ejerció el cargo entre 1978 y 1982.

Uribe inició su carrera política en 2012 cuando tenía 26 años y fue elegido concejal de Bogotá por el Partido Liberal Colombiano. Más adelante, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, obtuvo el cargo de secretario de gobierno en 2016.

Posteriormente en 2022 encabezó la lista del Centro Democrático al Senado, y se convirtió en el senador más votado del país con 226.922 votos.

