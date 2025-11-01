OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

Muere Fatos Nano, exprimer ministro clave en la transición albanesa

El político, fundador del Partido Socialista de Albania, falleció en Tirana a los 73 años debido a problemas pulmonares causados por una enfermedad respiratoria crónica.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen

El exprimer ministro de Albania, Fatos Nano, murió este viernes a sus 73 años tras complicaciones de salud que lo mantuvieron hospitalizado por varios días.

El político fue una de las figuras más influyentes en la transición, además de ser el fundador del Partido Socialista de la nación ubicada en sureste de la península balcánica europea.

Nano fue ingresado el pasado 8 de octubre en un hospital de Tirana, la capital albanesa, debido a problemas pulmonares causados por una enfermedad respiratoria crónica que padecía desde hacía años. Por esa dolencia ya había sido hospitalizado en otras ocasiones, según informó el periódico Albanian Post.

El político accedió al cargo de primer ministro en 1991 con el objetivo de llevar al país hacia la democracia liberal y la economía de mercado, después de más de 40 años de un régimen comunista liderado por Enver Hoxha.

A su llegada al poder, Nano comenzó la conversión del Partido del Trabajo de Albania, único partido del régimen sostenido en el marxismo-leninismo, al actual Partido Socialista, con el cual fue premier en tres ocasiones diferentes hasta 2005.

Tras su primer mandato, del que dimitió apenas unos meses más tarde por las multitudinarias huelgas que comenzaron en el país, en 1993 fue arrestado por “abuso de poder y falsificación de documentos oficiales”.

Cuatro años más tarde, salió de prisión en medio de un periodo de inestabilidad que lo llevó de vuelta al rol de primer ministro.

Entre 2002 y 2005, volvió a ocupar la jefatura del gobierno, pero al perder las elecciones ese último año no se postuló nuevamente al cargo.

El actual primer ministro de Albania, Edi Rama, entregó a Nano el Gran Cordón con la Estrella de Agradecimiento Público, una de las más altas condecoraciones del país por su “destacada contribución a la construcción del Estado constitucional y democrático en Albania, la tendencia liberal en su liderazgo y la ejemplar tolerancia en momentos extremadamente difíciles de la vida política nacional”.

Más sobre:AlbaniaFatos NanoMuertePrimer MinistroPartido Socialista

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Chile volverá a ser sede de la cumbre APEC en 2032

Un muerto y un herido grave deja atropello de tren en la comuna de Maule

Masivas protestas se registran en Río de Janeiro tras operación policial que dejó más de 120 muertos

Milei reordena su equipo de gobierno: renuncian el jefe de Gabinete y el ministro del Interior de Argentina

Maduro le pide ayuda a Rusia y China mientras Estados Unidos intensifica la presión en el Caribe

Revelan que el Pentágono había autorizado entrega de misiles Tomahawk a Ucrania antes de que Trump se reuniera con Zelensky

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

3.
Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

4.
Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
“Una clara mano que no vio Herrera ni increíblemente el VAR”: prensa argentina critica el arbitraje contra la U

“Una clara mano que no vio Herrera ni increíblemente el VAR”: prensa argentina critica el arbitraje contra la U

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins

Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins

Operación retorno a la RM: revisa cómo funcionarán las carreteras al cierre del fin de semana largo

Operación retorno a la RM: revisa cómo funcionarán las carreteras al cierre del fin de semana largo

Concierto de Linkin Park: revisa cómo funcionará el Metro y qué recorridos de micros serán reforzados

Concierto de Linkin Park: revisa cómo funcionará el Metro y qué recorridos de micros serán reforzados

Chile volverá a ser sede de la cumbre APEC en 2032
Chile

Chile volverá a ser sede de la cumbre APEC en 2032

Un muerto y un herido grave deja atropello de tren en la comuna de Maule

Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins

Wall Street cerró octubre con una racha alcista histórica
Negocios

Wall Street cerró octubre con una racha alcista histórica

Dueño de la torre Marriott y socio del MUT: Grupo FG vende propiedades por US$ 80 millones para centrarse en viviendas y renta inmobiliaria

Enami reduce su producción y reporta menores ganancias al tercer trimestre

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides
Tendencias

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

Lluvia, rayos y truenos obligan a postergar la ceremonia inaugural de los Juegos Parapanamericanos Juveniles
El Deportivo

Lluvia, rayos y truenos obligan a postergar la ceremonia inaugural de los Juegos Parapanamericanos Juveniles

Un par de golazos de Jeisson Vargas levantan a La Serena y dejan a Iquique cada vez más cerca del descenso

Repasa la derrota de Iquique ante La Serena que hunde a los Dragones y los acerca un poco más al descenso

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Morrissey cancela conciertos en México a días de su regreso a Chile
Cultura y entretención

Morrissey cancela conciertos en México a días de su regreso a Chile

Pedro Pascal envía mensaje a hospital chileno sobre concientización del cáncer de mama

Quiebre en Arcade Fire: Win Butler y Régine Chassagne anuncian separación y el destino de la banda

Muere Fatos Nano, exprimer ministro clave en la transición albanesa
Mundo

Muere Fatos Nano, exprimer ministro clave en la transición albanesa

Masivas protestas se registran en Río de Janeiro tras operación policial que dejó más de 120 muertos

Milei reordena su equipo de gobierno: renuncian el jefe de Gabinete y el ministro del Interior de Argentina

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”