Muere Fatos Nano, exprimer ministro clave en la transición albanesa

El exprimer ministro de Albania, Fatos Nano, murió este viernes a sus 73 años tras complicaciones de salud que lo mantuvieron hospitalizado por varios días.

El político fue una de las figuras más influyentes en la transición, además de ser el fundador del Partido Socialista de la nación ubicada en sureste de la península balcánica europea.

Nano fue ingresado el pasado 8 de octubre en un hospital de Tirana, la capital albanesa, debido a problemas pulmonares causados por una enfermedad respiratoria crónica que padecía desde hacía años. Por esa dolencia ya había sido hospitalizado en otras ocasiones, según informó el periódico Albanian Post.

El político accedió al cargo de primer ministro en 1991 con el objetivo de llevar al país hacia la democracia liberal y la economía de mercado, después de más de 40 años de un régimen comunista liderado por Enver Hoxha.

A su llegada al poder, Nano comenzó la conversión del Partido del Trabajo de Albania, único partido del régimen sostenido en el marxismo-leninismo, al actual Partido Socialista, con el cual fue premier en tres ocasiones diferentes hasta 2005.

Tras su primer mandato, del que dimitió apenas unos meses más tarde por las multitudinarias huelgas que comenzaron en el país, en 1993 fue arrestado por “abuso de poder y falsificación de documentos oficiales”.

Cuatro años más tarde, salió de prisión en medio de un periodo de inestabilidad que lo llevó de vuelta al rol de primer ministro.

Entre 2002 y 2005, volvió a ocupar la jefatura del gobierno, pero al perder las elecciones ese último año no se postuló nuevamente al cargo.

El actual primer ministro de Albania, Edi Rama, entregó a Nano el Gran Cordón con la Estrella de Agradecimiento Público, una de las más altas condecoraciones del país por su “destacada contribución a la construcción del Estado constitucional y democrático en Albania, la tendencia liberal en su liderazgo y la ejemplar tolerancia en momentos extremadamente difíciles de la vida política nacional”.