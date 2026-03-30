Muere un segundo “casco azul” indonesio en un nuevo ataque de Israel en Líbano

Vehículos de las fuerzas de paz de la ONU (UNIFIL) estacionados en Marjayoun, cerca de la frontera con Israel, en el sur del Líbano, el 9 de agosto de 2024. Foto: Archivo

La Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) ha confirmado este lunes la muerte de un segundo “casco azul” indonesio de la ONU en un nuevo ataque que se suma al registrado en el distrito de Marjayún, en Nabatiye, a medida que continúan los ataques israelíes en zonas del sur de Líbano.

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, había indicado que el último ataque se había producido contra un convoy bajo el mando de soldados españoles de la misión de paz de Líbano, muriendo un segundo efectivo de las fuerzas de Naciones Unidas. “Hace escasos minutos ha habido otro ataque a un convoy, ha fallecido otro militar indonesio y otro herido muy grave”, ha indicado en declaraciones a la prensa en el Ministerio de Industria.

Según ha podido saber Europa Press, la propia misión ya confirma que el segundo ataque se ha saldado con un nuevo muerto en sus filas.

Previamente la portavoz de la misión Kandice Ardiel había confirmado “un incidente” cerca de la localidad de Bani Hayyan “en el que se han visto implicados miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz cerca”.

Después de esta oleada de ataques, Robles ha avisado de que la situación “es muy preocupante”. Por ello, ha pedido a la ONU que se ponga fin a esta situación, que “se respete la misión de paz” y que exija a Israel o Hezbolá responsabilidades.