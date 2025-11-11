Mueren 12 personas en un atentado suicida cerca de un tribunal en la capital de Pakistán

Agentes de policía y ambulancias en la calle acordonada tras una explosión frente a un juzgado en Islamabad, Pakistán, el 11 de noviembre de 2025.

Al menos 12 personas han muerto y cerca de 20 han resultado heridas este martes a causa de un atentado suicida cerca de un tribunal situado en la capital de Pakistán, Islamabad, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del ataque.

Fuentes policiales citadas por la cadena de televisión paquistaní Geo TV han indicado que la explosión ha tenido lugar en un vehículo estacionado frente a un tribunal de distrito, que ha sido evacuado posteriormente por motivos de seguridad.

BREAKING: Pakistan in a state of war, says Defence Minister Asif following the Islamabad attack



Las autoridades han enviado al lugar un refuerzo de seguridad, así como expertos para analizar la escena de la explosión. En el lugar habría sido localizada la cabeza decapitada del terrorista suicida, si bien por ahora no hay detalles sobre su posible identidad.