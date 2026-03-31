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    Mueren cuatro soldados israelíes en enfrentamientos en el sur de Líbano

    El balance de Israel señala que en la ofensiva contra Hezbolá han muerto nueve soldados en total.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    Soldados de las FDI de Israel murieron en el sur de Líbano. FDI

    El ejército de Israel informó este martes de la muerte de cuatro de sus militares en enfrentamientos en el sur de Líbano, elevando a nueve el balance de tropas caídas en la ofensiva e invasión israelí del territorio libanés entre la frontera con Israel y el río Litani.

    Cabe señalar que las operaciones tenían como objetivo socavar al partido-milicia chií libanés Hezbolá, pero la operación ha sido aprovechada por parte del gabinete dirigido por Benjamin Netanyahu para reivindicar la vía fluvial como nuevo límite geográfico entre los países.

    En concreto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han identificado a tres de los militares, todos ellos muertos en el sur de Líbano, como el capitán Noam Madmoni, de 22 años, y los sargentos Ben Cohen y Maxim Entis, ambos de 21 años.

    Del último fallecido, las fuerzas israelíes no han dado detalles, tras afirmar haber recibido permiso para publicar las identidades de apenas los tres detallados.

    En los enfrentamientos también resultaron heridos otros tres miembros del ejército: dos soldados, uno de ellos en estado grave y un reservista con heridas moderadas.

    Las autoridades israelíes han declarado su intención de alcanzar con unidades terrestres el río Litani, frontera geográfica entre el sur de Líbano y el resto del país, lo que ha hecho saltar todas las alarmas en Beirut por el temor a una nueva anexión territorial israelí.

    De hecho, el ministro de Finanzas israelí y líder del ultraderechista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, aseguró que Israel tendrá su “nueva frontera de seguridad” en el río Litani cuando termine la actual ofensiva militar en Líbano.

    Algunas tropas israelíes ya han alcanzado la orilla sur de este río en una invasión que, de manera conjunta con los bombardeos en todo el territorio libanés, que dejan hasta el momento más de 1.200 muertos en Líbano, según el último balance de las autoridades del país árabe.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteLíbanoIsraelHezbolá

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