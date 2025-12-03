Nasralla supera el millón de votos y aumenta ventaja sobre Asfura en presidenciales de Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras siguió divulgando en la madrugada de este miércoles más resultados de las elecciones presidenciales celebradas el domingo que posicionan al candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, al frente de la contienda.

Según las últimas informaciones comunicadas por el CNE, Nasralla lograba el 40,33% de los votos escrutados (1.018.320), con el 78,87% de actas escrutadas. En tanto, Nasry Asfura, del Partido Nacional, sumaba un 39,58% (999.441). De este modo, la diferencia entre ambos candidatos alcanza 18.879 votos hasta el momento, según recoge el diario hondureño La Prensa.

🔴Tras la reactivación del recuento de votos ayer martes, Nasralla remontó los resultados que hasta entonces daban la ventaja a Asfura. https://t.co/TE0OMArjOU pic.twitter.com/RJtIoDvapz — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) December 3, 2025

La candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), se ubicaba en un distante tercer puesto, con 480.203 votos (19,01%), lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos conservadores.

El escrutinio se ha visto ralentizado desde su inicio durante la noche del domingo, cuando, apenas unas horas después de que comenzase el cómputo de papeletas, el CNE anunció el primer avance de resultados con el 40% de los votos contabilizados.

Con todo, el órgano electoral ha pedido “calma” este martes a los “actores políticos y mediáticos” mientras se resolvía un error técnico que ha afectado a la difusión de los resultados.

🗳️📊 NASRALLA SUPERA EL MILLÓN DE VOTOS Y MANTIENE VENTAJA SOBRE ASFURA



La más reciente actualización del Consejo Nacional Electoral (CNE) muestra que Salvador Nasralla del Partido Liberal de Honduras alcanza 1,018,549 votos, equivalente al 40.33% del total escrutado. pic.twitter.com/VXgRCOsWWR — LTV Honduras (@LTV_Honduras) December 3, 2025

“Pedimos calma a los actores políticos y mediáticos. Entendemos el deseo de tener los resultados definitivos, resulta comprensible, pero eso no puede obstaculizar nuestra tarea”, declaró ante la prensa la consejera presidenta del ente electoral, Ana Paola Hall, según consigna el mismo diario.

La legislación electoral hondureña no contempla la figura de la segunda vuelta, por lo que el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos será el próximo inquilino del Palacio José Cecilio del Valle, la sede presidencial.

Más de seis millones de hondureños estaban habilitados para elegir al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, quien concluirá su mandato el 27 de enero de 2026. También votaron por tres designados presidenciales, 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y 298 corporaciones municipales.