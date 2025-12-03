VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Nasralla supera el millón de votos y aumenta ventaja sobre Asfura en presidenciales de Honduras

    Con el 78,87% de actas escrutadas, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, lograba el 40,33% de los votos escrutados. En tanto, Nasry Asfura, del Partido Nacional, sumaba un 39,58%. La candidata oficialista, la izquierdista Rixi Moncada, se ubicaba en un distante tercer puesto, con un 19,01%.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Salvador Nasralla en campaña. Foto: Archivo

    El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras siguió divulgando en la madrugada de este miércoles más resultados de las elecciones presidenciales celebradas el domingo que posicionan al candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, al frente de la contienda.

    Según las últimas informaciones comunicadas por el CNE, Nasralla lograba el 40,33% de los votos escrutados (1.018.320), con el 78,87% de actas escrutadas. En tanto, Nasry Asfura, del Partido Nacional, sumaba un 39,58% (999.441). De este modo, la diferencia entre ambos candidatos alcanza 18.879 votos hasta el momento, según recoge el diario hondureño La Prensa.

    La candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), se ubicaba en un distante tercer puesto, con 480.203 votos (19,01%), lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos conservadores.

    El escrutinio se ha visto ralentizado desde su inicio durante la noche del domingo, cuando, apenas unas horas después de que comenzase el cómputo de papeletas, el CNE anunció el primer avance de resultados con el 40% de los votos contabilizados.

    Con todo, el órgano electoral ha pedido “calma” este martes a los “actores políticos y mediáticos” mientras se resolvía un error técnico que ha afectado a la difusión de los resultados.

    “Pedimos calma a los actores políticos y mediáticos. Entendemos el deseo de tener los resultados definitivos, resulta comprensible, pero eso no puede obstaculizar nuestra tarea”, declaró ante la prensa la consejera presidenta del ente electoral, Ana Paola Hall, según consigna el mismo diario.

    La legislación electoral hondureña no contempla la figura de la segunda vuelta, por lo que el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos será el próximo inquilino del Palacio José Cecilio del Valle, la sede presidencial.

    Más de seis millones de hondureños estaban habilitados para elegir al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, quien concluirá su mandato el 27 de enero de 2026. También votaron por tres designados presidenciales, 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y 298 corporaciones municipales.

    Más sobre:HonduraseleccionesNasrallaPartido LiberalAsfuraPartido NacionalRixi MoncadaPartido Libertad y RefundaciónCNEXiomara CastroMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desembarco republicano en el Congreso obliga a reacomodo de oficinas: DC arriesga histórico comité de senadores desde 1990

    Comisión revisora de AC contra Diego Simpertigue cita al juez a exponer su defensa el martes 9 de diciembre

    Saxo Bank publica su lista de los potenciales “cisnes negros” para la economía en 2026

    PDI allana alrededor de 30 domicilios en operativo antidrogas en Pudahuel

    El infierno personal de Anthony Hopkins en sus memorias: alcoholismo, soledad y la redención del “chico estúpido”

    Spotify Wrapped 2025: revelan los artistas más escuchados en el mundo y Bad Bunny retoma el liderazgo

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    4.
    “Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar”: la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

    “Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar”: la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

    5.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Comienzan los pagos para vocales de mesa de las elecciones de noviembre

    Comienzan los pagos para vocales de mesa de las elecciones de noviembre

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    Comisión revisora de AC contra Diego Simpertigue cita al juez a exponer su defensa el martes 9 de diciembre
    Chile

    Comisión revisora de AC contra Diego Simpertigue cita al juez a exponer su defensa el martes 9 de diciembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    PDI allana alrededor de 30 domicilios en operativo antidrogas en Pudahuel

    Saxo Bank publica su lista de los potenciales “cisnes negros” para la economía en 2026
    Negocios

    Saxo Bank publica su lista de los potenciales “cisnes negros” para la economía en 2026

    Sala cuna universal: menos empleos y menos libertad de elegir

    Jara contradice a su comando en proyecto que pone fin al cobro de multas por circular sin TAG y Kast evita definirse

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año
    Tendencias

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    El objetivo de Pablo Lemoine y los Cóndores tras el sorteo de Australia 2027: “Nuestra final del mundo es Hong Kong”
    El Deportivo

    El objetivo de Pablo Lemoine y los Cóndores tras el sorteo de Australia 2027: “Nuestra final del mundo es Hong Kong”

    Revisa cómo quedó la tabla de la Liga de Primera tras el empate entre la U y Coquimbo Unido

    A capacidad máxima y con público visitante: Cobreloa define el aforo para la final ante Deportes Concepción

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    El infierno personal de Anthony Hopkins en sus memorias: alcoholismo, soledad y la redención del “chico estúpido”
    Cultura y entretención

    El infierno personal de Anthony Hopkins en sus memorias: alcoholismo, soledad y la redención del “chico estúpido”

    Spotify Wrapped 2025: revelan los artistas más escuchados en el mundo y Bad Bunny retoma el liderazgo

    Los Jaivas revelan a los invitados que se sumarán a su show en el Estadio Nacional

    Nasralla supera el millón de votos y aumenta ventaja sobre Asfura en presidenciales de Honduras
    Mundo

    Nasralla supera el millón de votos y aumenta ventaja sobre Asfura en presidenciales de Honduras

    Rubio denuncia la presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela y dice que pone “en peligro” la seguridad de Estados Unidos

    Cómo será el “Rogfast”, el túnel submarino más largo y profundo del mundo que se construye en Noruega

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón