SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Nepal designa a la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como primera ministra

Según la policía, el número de muertos por las protestas asciende a más de medio centenar.

Por 
Europa Press
Sushila Karki es elegida como primera ministra de Nepal. Foto UN Women Nepal

Nepal designó a Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo, como primera ministra de transición del país asiático, después de la dimisión de Sharma Oli por la muerte de decenas de personas en las protestas contra el Gobierno por el aumento de la corrupción y la prohibición del acceso a las principales redes sociales.

El presidente nepalí, Ram Chandra Paudel, acordó disolver la Cámara de Representantes y nombrar a Karki como primera ministra interina, en línea con las demandas de los manifestantes, según informó el portavoz de la Presidencia, Kiran Pokhrel, en declaraciones recogidas por el diario The Himalayan.

La oficina de la primera ministra estará ahora ubicada en el edificio del Ministerio del Interior, puesto que la anterior sede fue incendiada a principios de la semana durante las protestas.

Karki, que se convirtió en la primera mujer en convertirse en jefa de Gobierno de Nepal, recibió en los últimos días el apoyo de los manifestantes, que accedieron a zanjar la crisis social que atraviesa el país con su nombramiento. Ella, por su parte, dijo estar “preparada” para asumir el cargo de forma interina.

Nacida en 1952, se convirtió en 2016 en la primera mujer presidenta del Tribunal Supremo del país y dirigió el Poder Judicial durante aproximadamente un año. Está casada con Durga Subedi, que fue líder de la formación política Congreso Nepalí y que estuvo involucrado en el secuestro de un avión en 1973.

Balance actualizado

Por su parte, la Policía nepalí informó de que el número de personas fallecidas por las protestas ha llegado a 51, incluidos tres agentes de las fuerzas de seguridad. Las autoridades sanitarias indicaron que más de 1.770 personas resultaron heridas, si bien 284 siguen todavía recibiendo tratamiento.

Además, más de 14.500 presos se fugaron durante las protestas. Según las autoridades, hasta ahora han podido recapturar a unos 1.500 fugitivos, por lo que pidieron información sobre su ubicación. Actualmente, el Ejército nepalí, apoyado por la Policía, está custodiando las principales cárceles del país.

Nepal es escenario de manifestaciones desde el lunes, cuando los ciudadanos se echaron a las calles a raíz de la prohibición del acceso a la mayoría de redes sociales, y que han derivado en una muestra del malestar contra el Gobierno por lo que muchos jóvenes consideran una mala gestión, con numerosos saqueos y violencia.

Más sobre:NepalSushila Karki

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jefe económico de Jara le pone cifra al costo del ingreso vital, expresa reparos a informe del Central y responde a David Bravo

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Asamblea General de la ONU aprueba declaración sobre un Estado palestino, pero sin Hamas

Super de Pensiones publica norma sobre licitación de la administración de carteras de inversión del Fondo Autónomo

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

3.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Fiscalía interpuso recurso para oponerse a suspensión del procedimiento de desafuero de Orrego por ProCultura
Chile

Fiscalía interpuso recurso para oponerse a suspensión del procedimiento de desafuero de Orrego por ProCultura

Dictan primera condena por robo con violencia en modalidad “turbazo”

Fenats Nacional exige al Minsal la destitución del director del Servicio de Salud de Osorno y no descarta acciones contra Aguilera

Super de Pensiones publica norma sobre licitación de la administración de carteras de inversión del Fondo Autónomo
Negocios

Super de Pensiones publica norma sobre licitación de la administración de carteras de inversión del Fondo Autónomo

Thought Leaders 100: quiénes son los ejecutivos y compañías que lideran la transformación empresarial del país

Quién está detrás de Pisco Republicano: el producto que irrumpió en el debate presidencial

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

Sifup rinde homenaje a Luis María Bonini en La Casa del Futbolista
El Deportivo

Sifup rinde homenaje a Luis María Bonini en La Casa del Futbolista

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Betis por la liga española

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Manchester United por la liga inglesa

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin
Mundo

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Asamblea General de la ONU aprueba declaración sobre un Estado palestino, pero sin Hamas

Nepal designa a la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como primera ministra

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté