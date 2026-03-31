Netanyahu asegura que Israel ha cumplido “más de la mitad” de sus objetivos en ofensiva contra Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este lunes que su país ha cumplido “más de la mitad” de los objetivos en la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero.

En entrevista con el canal estadounidense Newsmax TV, el mandatario sostuvo que “definitivamente hemos logrado más de la mitad (de los objetivos)”, apuntando a avances en la destrucción de la infraestructura militar y nuclear iraní.

“Estamos a punto de acabar con su industria armamentística, con toda su base industrial, arrasando con todo, con plantas enteras y con su programa nuclear en sí mismo” , afirmó.

No obstante, el líder israelí evitó referirse a plazos para el término de la ofensiva. Según explicó, el avance debe medirse en función de objetivos y “no necesariamente de tiempos”, subrayando que no desea “entrar en calendarios”.

Netanyahu también destacó el impacto de los ataques sobre la Guardia Revolucionaria iraní, asegurando que han logrado “golpear muy fuerte” a esa estructura, junto con eliminar a líderes que, según dijo, “pregonaban la doctrina de ‘muerte a Estados Unidos’”.

En esa línea, afirmó que existe un amplio rechazo interno al régimen iraní. “El 80% de los iraníes querían echar” a la cúpula gobernante, sostuvo, agregando que “los odian”.

El jefe de gobierno israelí planteó que el objetivo de la ofensiva es “degradar” la capacidad “militar, de misiles y nuclear” de Irán, además de “debilitarlos desde dentro”.

“Al final, este régimen se derrumbará internamente”, aseguró.

Asimismo, indicó que Irán está saliendo “mucho más debilitado” del conflicto, mientras que Israel y Estados Unidos se estarían fortaleciendo. En ese contexto, sostuvo que también se observa un cambio en la postura de países árabes frente a Teherán.

“Antes se limitaban a agachar la cabeza en silencio”, dijo, añadiendo que ahora “muchos están diciendo ‘Ya basta’” y “están apoyando la acción estadounidense”.

Finalmente, Netanyahu rechazó las críticas que califican la ofensiva como una escalada del conflicto. “No lo es, es prevención”, afirmó, argumentando que permitir el avance del programa nuclear iraní representaría “un peligro existencial para los estadounidenses”.