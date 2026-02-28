SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Netanyahu afirma que “esta guerra conducirá a la paz” y llama a los iraníes a “derrocar al régimen”

    El líder israelí agradeció el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien describió como “un líder que siempre cumple su palabra”. “Quiero expresar mi satisfacción por la estrecha cooperación que existe entre nosotros, una cooperación que ha llevado la alianza entre Israel y Estados Unidos".

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Netanyahu: “Esta guerra conducirá a la paz” y llama a los iraníes a “derrocar al régimen” OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó que Israel y Estados Unidos lanzaron una operación militar conjunta contra Irán con el objetivo de eliminar lo que calificó como una “amenaza existencial” para el Estado israelí y aseguró que la ofensiva continuará “todo el tiempo que sea necesario”.

    “Esta mañana Israel y Estados Unidos iniciamos una operación conjunta para eliminar la amenaza existencial a Israel por parte del régimen de los ayatolás en Irán”, declaró en un mensaje televisado. “Esta operación crucial se prolongará todo el tiempo que sea necesario y también requiere gran paciencia”.

    Netanyahu agradeció el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien describió como “un líder que siempre cumple su palabra”. “Quiero expresar mi satisfacción por la estrecha cooperación que existe entre nosotros, una cooperación que ha llevado la alianza entre Israel y Estados Unidos a un máximo histórico, una alianza para la paz y una alianza en la guerra”, afirmó. “Y esta guerra conducirá a la paz, a una paz verdadera”.

    Netanyahu: “Esta guerra conducirá a la paz” y llama a los iraníes a “derrocar al régimen”

    “Destruimos el complejo del dictador Jamenei”

    El jefe de gobierno israelí aseguró que la ofensiva incluyó un “potente y sorpresivo ataque” en el corazón de Teherán. “Destruimos en el corazón de Teherán el complejo del dictador Jamenei”, afirmó en referencia al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei.

    Según Netanyahu, durante la operación fueron “frustrados” altos funcionarios del régimen, comandantes de la Guardia Revolucionaria y responsables del programa nuclear iraní. “No se debe permitir, bajo ningún concepto, que este régimen de terror asesino se equipe con armamento nuclear”, sostuvo. “Salimos a la batalla para cambiar esta situación desde sus cimientos, para poner fin a la amenaza”.

    El mandatario aseguró que el plan iraní para destruir Israel “ya no existe” y agregó: “Hay muchas señales de que ese tirano tampoco”.

    Netanyahu: “Esta guerra conducirá a la paz” y llama a los iraníes a “derrocar al régimen”

    Llamado directo al pueblo iraní

    En un tono inusual, Netanyahu se dirigió directamente a la población iraní y los instó a levantarse contra el régimen. “Ciudadanos de Irán, no dejen escapar esta oportunidad. Esta es una oportunidad única en una generación”, afirmó. “Pronto llegará su momento (…) para salir a las calles en masa y completar la tarea, para derrocar el régimen de atrocidades que les amarga la vida”.

    “La ayuda que tanto anhelaban finalmente ha llegado”, dijo. “Este es su momento de unir sus fuerzas, de derrocar al régimen opresor y de asegurar un futuro mejor”.

    El primer ministro también apeló a la población israelí, a la que agradeció su respaldo durante lo que denominó la “guerra de resurgimiento”. “Así es exactamente como se comporta un pueblo que desea vivir, un pueblo de leones”, expresó, al tiempo que pidió mantener “disciplina de hierro” y seguir las instrucciones del mando del frente interno ante posibles represalias.

    Netanyahu evocó además la figura del héroe nacional Joseph Trumpeldor y la simbología del “león rugiente” en Tel Hai, como metáfora de la resistencia israelí. “El rugido del león de nuestros soldados, de nuestros pilotos y de nuestros ciudadanos se escucha ahora en el mundo entero”, afirmó. “El pueblo de Israel vive”.

    Netanyahu: “Esta guerra conducirá a la paz” y llama a los iraníes a “derrocar al régimen” POOL
    Más sobre:Benjamín NetanyahuIsraelEstados UnidosGuerraConflictoDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

    Israel cierra el paso de Rafah “hasta nueva orden” tras la ofensiva contra Irán

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Ofensiva de EEUU e Israel: OPE valora esfuerzo por “restablecer la seguridad nuclear” y condena ataques iraníes

    Grandes petroleras suspenden envíos vía Ormuz tras ataque a Irán

    Qué se sabe de la escuela iraní donde se reportó la muerte de al menos 85 personas

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados
    Chile

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Ofensiva de EEUU e Israel: OPE valora esfuerzo por “restablecer la seguridad nuclear” y condena ataques iraníes

    Inauguran Teleférico II, Pío Nono-Plaza México: Estará en marcha blanca hasta mediados de marzo

    Andes Iron presenta recurso de reclamación para impugnar rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga
    Negocios

    Andes Iron presenta recurso de reclamación para impugnar rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo
    Tendencias

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    En vivo: Deportes Limache recibe al líder Huachipato por la quinta fecha de la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: Deportes Limache recibe al líder Huachipato por la quinta fecha de la Liga de Primera

    Fantasma Figueroa destroza a Paqui Meneghini de cara al Superclásico: “Era un editor de videos que se convirtió en técnico”

    El guiño de Deportes Limache a Pablo Chill-e: “Voy a poner a todos los niños de la pobla a cantar y jugar fútbol”

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC
    Tecnología

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Ocean Vuong y el arte de convertir el desamparo en una forma de alegría

    Israel cierra el paso de Rafah “hasta nueva orden” tras la ofensiva contra Irán
    Mundo

    Israel cierra el paso de Rafah “hasta nueva orden” tras la ofensiva contra Irán

    Grandes petroleras suspenden envíos vía Ormuz tras ataque a Irán

    Netanyahu afirma que “esta guerra conducirá a la paz” y llama a los iraníes a “derrocar al régimen”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Paula

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago