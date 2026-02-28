Netanyahu afirma que “esta guerra conducirá a la paz” y llama a los iraníes a “derrocar al régimen”

Netanyahu: “Esta guerra conducirá a la paz” y llama a los iraníes a “derrocar al régimen”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó que Israel y Estados Unidos lanzaron una operación militar conjunta contra Irán con el objetivo de eliminar lo que calificó como una “amenaza existencial” para el Estado israelí y aseguró que la ofensiva continuará “todo el tiempo que sea necesario”.

“Esta mañana Israel y Estados Unidos iniciamos una operación conjunta para eliminar la amenaza existencial a Israel por parte del régimen de los ayatolás en Irán”, declaró en un mensaje televisado. “Esta operación crucial se prolongará todo el tiempo que sea necesario y también requiere gran paciencia”.

Netanyahu agradeció el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien describió como “un líder que siempre cumple su palabra”. “Quiero expresar mi satisfacción por la estrecha cooperación que existe entre nosotros, una cooperación que ha llevado la alianza entre Israel y Estados Unidos a un máximo histórico, una alianza para la paz y una alianza en la guerra”, afirmó. “Y esta guerra conducirá a la paz, a una paz verdadera”.

Netanyahu: “Esta guerra conducirá a la paz” y llama a los iraníes a “derrocar al régimen”

“Destruimos el complejo del dictador Jamenei”

El jefe de gobierno israelí aseguró que la ofensiva incluyó un “potente y sorpresivo ataque” en el corazón de Teherán. “Destruimos en el corazón de Teherán el complejo del dictador Jamenei”, afirmó en referencia al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei.

Según Netanyahu, durante la operación fueron “frustrados” altos funcionarios del régimen, comandantes de la Guardia Revolucionaria y responsables del programa nuclear iraní. “No se debe permitir, bajo ningún concepto, que este régimen de terror asesino se equipe con armamento nuclear”, sostuvo. “Salimos a la batalla para cambiar esta situación desde sus cimientos, para poner fin a la amenaza”.

El mandatario aseguró que el plan iraní para destruir Israel “ya no existe” y agregó: “Hay muchas señales de que ese tirano tampoco”.

Netanyahu: “Esta guerra conducirá a la paz” y llama a los iraníes a “derrocar al régimen”

Llamado directo al pueblo iraní

En un tono inusual, Netanyahu se dirigió directamente a la población iraní y los instó a levantarse contra el régimen. “Ciudadanos de Irán, no dejen escapar esta oportunidad. Esta es una oportunidad única en una generación”, afirmó. “Pronto llegará su momento (…) para salir a las calles en masa y completar la tarea, para derrocar el régimen de atrocidades que les amarga la vida”.

“La ayuda que tanto anhelaban finalmente ha llegado”, dijo. “Este es su momento de unir sus fuerzas, de derrocar al régimen opresor y de asegurar un futuro mejor”.

El primer ministro también apeló a la población israelí, a la que agradeció su respaldo durante lo que denominó la “guerra de resurgimiento”. “Así es exactamente como se comporta un pueblo que desea vivir, un pueblo de leones”, expresó, al tiempo que pidió mantener “disciplina de hierro” y seguir las instrucciones del mando del frente interno ante posibles represalias.

Netanyahu evocó además la figura del héroe nacional Joseph Trumpeldor y la simbología del “león rugiente” en Tel Hai, como metáfora de la resistencia israelí. “El rugido del león de nuestros soldados, de nuestros pilotos y de nuestros ciudadanos se escucha ahora en el mundo entero”, afirmó. “El pueblo de Israel vive”.