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    Netanyahu ordena ampliar ocupación israelí en el sur del Líbano

    La medida busca ampliar la “zona de seguridad” frente a Hezbolá y cambiar el escenario en la frontera norte de Israel.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Netanyahu ordena ampliar ocupación israelí en el sur del Líbano

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó este domingo ampliar la presencia militar en el sur del Líbano, en medio de la escalada del conflicto con el grupo chií Hezbolá.

    Según anunció el propio mandatario, la decisión busca extender la denominada “zona de seguridad” en territorio libanés, con el objetivo de impedir ataques contra el norte de Israel.

    “He decidido ampliar aún más la franja de seguridad existente”, señaló, argumentando la necesidad de neutralizar la amenaza de incursiones y el lanzamiento de misiles antitanque desde la frontera.

    La medida se enmarca en la ofensiva iniciada a mediados de marzo, cuando Israel lanzó una operación terrestre en el sur del Líbano tras el aumento de ataques por parte de Hezbolá.

    Netanyahu ordena ampliar ocupación israelí en el sur del Líbano

    Desde entonces, el Ejército israelí ha intensificado bombardeos y despliegues en la zona, con el objetivo de debilitar la capacidad militar del grupo.

    Netanyahu aseguró que esta expansión busca “cambiar radicalmente” la situación en la frontera norte israelí, una de las más tensionadas en el actual escenario regional.

    El anuncio ocurre en paralelo a una escalada mayor en Medio Oriente, marcada por enfrentamientos entre Israel, Hezbolá e Irán, lo que ha elevado el riesgo de una extensión del conflicto en la región.

    Netanyahu ordena ampliar ocupación israelí en el sur del Líbano Rizek Abdeljawad
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