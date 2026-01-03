ONU exige a Israel que anule la revocación de licencias a más de una treintena de ONG internacionales

El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó este viernes a las autoridades israelíes a revertir su decisión de prohibir el acceso a la Franja de Gaza a más de 35 organizaciones no gubernamentales (ONG), en el marco de la crisis humanitaria que enfrenta la población palestina.

“(Guterres) está profundamente preocupado. Exige que se revoque la medida, subrayando que las ONG internacionales son indispensables para la labor humanitaria y que la suspensión podría socavar los frágiles avances logrados durante el alto el fuego”, dijo su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

Asimismo, subrayó que, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, Israel debe permitir y facilitar el paso rápido y sin trabas de ayuda humanitaria para todos los civiles necesitados.

Nour Alsaqqa

Además, a juicio de Guterres, todos los socios humanitarios deben poder operar de forma segura y conforme a los principios humanitarios.

Dujarric recordó en el texto que el anuncio de la revocación de licencias “se suma” a restricciones previas que ya han retrasado la entrada a Gaza de suministros esenciales alimentarios, médicos, de higiene y de refugio.

“Esta reciente medida agravará aún más la crisis humanitaria que enfrenta la población palestina”, alertó.

Durante este viernes, más de 50 ONG criticaron la decisión de Israel y alertaron de que estas medidas amenazan con poner fin a las operaciones de ayuda humanitaria en los territorios palestinos ocupados.

Al respecto también se pronunció el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini.

I echo the IASC principals’ statement.



New Israeli restrictions on international NGOs are further compromising the humanitarian operation in the #Gaza Strip.



These measures come at a time when people in Gaza need more aid, not less, simply to survive. And they also undermine… https://t.co/sHVjWGOc8H — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) January 2, 2026

En una publicación en su cuenta en la red social X, Lazzarini recalcó que “estas restricciones, que tienen lugar al hilo de una legislación contra la UNRWA, forman parte de un preocupante patrón de desprecio por el derecho internacional humanitario y de crecientes impedimentos a las operaciones de ayuda”.

El jueves, Israel confirmó la prohibición de acceso a Gaza para 37 organizaciones de ayuda humanitaria, después de que estas se negaron a compartir las listas de sus empleados palestinos con funcionarios del gobierno israelí.

Entre ellas se cuentan Médicos Sin Fronteras (MSF), que cuenta con 1.200 de sus miembros del personal en territorios palestinos, especialmente Gaza, junto con el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Oxfam.

Las ONG recibieron la orden de cesar sus operaciones antes del 1 de marzo. Sin embargo, varias afirmaron que el mandato contraviene el derecho internacional humanitario o pone en peligro su independencia.