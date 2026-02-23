SUSCRÍBETE
    Mundo

    Operación contra ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, deja al menos 26 muertos en México

    Por 
    Europa Press
    Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

    El operativo militar de este domingo contra el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, ha dejado hasta el momento al menos 26 muertos, entre agentes de las fuerzas de seguridad, civiles e integrantes de esta organización criminal, la mayor de todo México.

    Hasta 17 agentes de las fuerzas de seguridad han caído en diferentes incidentes que fueron surgiendo en represalia del cártel por la muerte de ‘El Mencho’ durante su captura en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

    Asimismo, se ha confirmado la muerte de una mujer que se vio atrapada en un tiroteo en Zapopan, y la de un guardia de seguridad en el motín que se produjo en la cárcel de Ixtapa, en Puerto Vallarta, en la que hombres armados propiciaron la fuga de un número aún por confirmar de presos, como parte de los disturbios que se han producido en varias zonas del país por la muerte del jefe del cártel.

    Cártel Jalisco Nueva Generación

    Por su parte, ocho miembros del cártel -entre ellos ‘El Mencho’- han fallecido durante los enfrentamientos que se han registrado por todo el estado de Jalisco, según detalla el diario ‘La Jornada’.

    Por otro lado, las autoridades han informado de la detención de 25 personas por cometer hechos violentos, que van desde la participación en bloqueos y ataques, así como por pillaje en bancos y tiendas.

    El Ministerio de Seguridad ha informado de que el 90% de los bloqueos de carreteras han sido desactivados, si bien todavía permanecen activos una veintena.

    ‘El Mencho’ ha fallecido este domingo cuando estaba siendo trasladado a Ciudad de México como consecuencia de las heridas sufridas durante el operativo para dar con él. En respuesta su organización criminal puso en marcha una oleada de disturbios en todo el país.

