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    Oposición israelí acusa al gobierno de enviar al Ejército a una guerra en “múltiples frentes” sin estrategias

    El líder del partido Yesh Atid, Yair Lapid, advirtió de un eventual colapso de las Fuerzas Armadas ante las crecientes exigencias operativas y pidió al Ejecutivo israelí detener de inmediato toda financiación a los ultraortodoxos que evaden el servicio militar.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El líder de la oposición israelí, Yair Lapid. Foto: Europa Press/Contacto/Eyal Warshavsky - Archivo.

    El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, acusó este jueves al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu de “enviar” a los militares del Ejército a una guerra en “múltiples frentes” sin estrategias, sin recursos y con muy pocos soldados disponibles.

    En un mensaje en redes sociales por la víspera de la Pascua judía, Lapid indicó que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, informó la noche del miércoles al gabinete de que ya no tienen forma de seguir reclutando reservistas y de que los que hay en activo “están agotados y extenuados”, advirtiendo así de un eventual colapso de las Fuerzas Armadas ante las crecientes exigencias operativas, no solo en Irán o Líbano.

    “El jefe de Estado Mayor expuso al Consejo de Ministros toda una serie de amenazas, la mayoría de las cuales no pueden revelarse ante las cámaras, pero la conclusión es la siguiente: el Gobierno está enviando al ejército a una guerra en múltiples frentes sin una estrategia, sin recursos y con un número de soldados muy insuficiente”, detalló en un video que compartió en su cuenta en X, agregando que las Fuerzas de Defensa de Israel están al límite de sus capacidades.

    El líder del partido Yesh Atid instó así al Ejecutivo a “poner fin a su cobardía” y “detener de inmediato toda la financiación a los ultraortodoxos que evaden el servicio militar, enviar a la policía militar tras los desertores y reclutar a los ultraortodoxos sin dilación”.

    Por otro lado, el exministro pidió que se aparte de su cargo al ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, quien “apoya abiertamente a terroristas judíos”, y solicitó “desplegar todos los recursos policiales disponibles” para “combatir el terrorismo judío” en Cisjordania.

    Más sobre:IsraelLíder oposiciónYair LapidBenjamin NetanyahuEjércitoMundo

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