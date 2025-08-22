SUSCRÍBETE
Mundo

Padre del asesinado senador Miguel Uribe sustituye a su hijo como precandidato presidencial en Colombia

Así lo anunció este viernes el Centro Democrático, que autorizó a Miguel Uribe Londoño, de 79 años y con experiencia en política, ingresar ahora en el proceso de selección “en representación de toda la familia”.

Por 
Europa Press
Miguel Uribe Turbay, quien fue atacado el 7 de junio durante un acto de campaña. Foto: Instagram @migueluribet

El padre del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, fallecido este mes tras ser tiroteado el 7 de junio durante un acto de campaña, ocupará la vacante que ha dejado su hijo como precandidato presidencial dentro del partido conservador Centro Democrático.

Así lo ha anunciado este viernes la propia formación, que ha autorizado a Miguel Uribe Londoño, de 79 años y con experiencia en política, ingresar ahora en el proceso de selección “en representación de toda la familia”.

“El Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño, quien a partir del día de hoy ingresa al proceso de selección del candidato presidencial”, ha destacado la formación, en un comunicado en el que ha recordado al nuevo aspirante la “obligación” de participar en futuras actividades, incluidos los debates.

Centro Democrático quiere definir a su candidato final en diciembre de 2025 o enero de 2026, en una fase previa a una segunda consulta que tendrá lugar en marzo y en la que el partido busca elegir a un candidato común de la “unidad democrática”, con vistas a aumentar las opciones de cara a las elecciones presidenciales de finales de mayo.

Uribe Turbay falleció el pasado 11 de agosto en una clínica de Bogotá, después de que no lograse superar las heridas sufridas en un atentado el 7 de junio. El senador, de 39 años, recibió dos disparos en la cabeza, en un suceso que conmocionó a toda la sociedad colombiana en los primeros compases de un largo proceso electoral.

Más sobre:ColombiaMiguel UribeatentadocandidaturaCentro DemocráticoeleccionesMundo

COMENTARIOS

