Pakistán abate a 133 militantes tras 40 horas de enfrentamientos en Baluchistán

Las fuerzas de seguridad pakistaníes abatieron a 133 militantes del Ejército de Liberación de Baluchistán en una batalla que se extendió por 40 horas, iniciada tras una serie de ataques coordinados con armas de fuego y bombas en Baluchistán que dejaron casi 50 muertos, según declaró el domingo el ministro principal de la provincia.

Las autoridades de la provincia suroccidental están combatiendo uno de los estallidos de violencia más mortíferos en años, mientras los insurgentes de esta provincia rica en recursos naturales, fronteriza con Irán y Afganistán, intensifican sus ataques contra las fuerzas de seguridad, la población civil y las infraestructuras.

Atacantes vestidos de civiles entraron el sábado en hospitales, escuelas, bancos y mercados antes de abrir fuego, según declaró el viceministro del Interior de Pakistán, Talal Chaudhry.

“En todos los casos, los atacantes entraron vestidos de civiles y atacaron indiscriminadamente a personas comunes que trabajaban en tiendas”, afirmó, añadiendo que los militantes habían utilizado a civiles como escudos humanos.

#Balochistan Update 🚨



- 145 terrorists killed

- Cleansing operations underway at multiple locations

- Another successful engagement at Naushki

- Cordon and search operations in Naushki and surroundings

- Reports of another 13 terrorists liquidated



El grupo separatista proscrito Ejé r cito de Li b e r ación de Ba luchistán se atribuyó la responsabilidad de los ataques, afirmando haber lanzado una operación coordinada denominada He r of, o “to rm enta neg r a” , dirigida contra las fuerzas de seguridad de toda la provincia.

En Quetta, la capital provincial, los estragos de la batalla fueron visibles en vehículos incendiados en una comisaría, puertas acribilladas a balazos y calles selladas con cinta amarilla, mientras las fuerzas de seguridad intensificaban las patrullas y restringían la circulación tras los ataques.

El ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti, declaró que 17 agentes del orden y 31 civiles murieron en los ataques militantes. El ejército pakistaní informó que 92 militantes murieron el sábado, mientras que 41 murieron el viernes.

“Teníamos informes de inteligencia de que se estaba planeando este tipo de operación y, como resultado, iniciamos las pre-operaciones un día antes”, declaró Bugti.

Las últimas cifras corresponderían al mayor número de militantes muertos en tan poco tiempo desde que se intensificó la insurgencia, afirmó Bugti, sin proporcionar cifras comparativas.

Las autoridades dijeron que los ataques militantes fueron lanzados casi simultáneamente en los distritos de Quetta, Gwadar, Mastung y Noshki, con hombres armados abriendo fuego contra instalaciones de seguridad, incluida una sede del Cuerpo de Fronteras, intentando atentados suicidas y bloqueando brevemente carreteras en áreas urbanas, lo que provocó contraoperaciones a gran escala por parte del ejército, la policía y unidades antiterroristas.