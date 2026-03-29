Papa León XIV: “Dios rechaza la guerra” y llama a “deponer las armas” en medio de conflictos globales

El Papa León XIV lanzó un enérgico llamado contra la guerra durante la misa de Domingo de Ramos en el Vaticano, donde cuestionó el uso de la religión para justificar conflictos armados y pidió detener la violencia a nivel mundial.

En una homilía marcada por el contexto internacional, el pontífice fue categórico: “Dios rechaza la guerra” y no puede ser invocado para legitimar enfrentamientos.

Ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el Papa insistió en que la fe no puede transformarse en una herramienta de violencia, y advirtió que quienes recurren a Dios para justificar la guerra contradicen el mensaje central del cristianismo.

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El mensaje incluyó además un llamado directo a los líderes y a las sociedades: “Depongan las armas, recuerden que son hermanos”, señaló, en una de las frases más contundentes de la jornada.

Durante su intervención, León XIV subrayó que Cristo representa la renuncia total a la violencia, enfatizando que no respondió con armas ni promovió conflictos, sino que encarnó un mensaje de paz y compasión.

Aunque evitó referirse a conflictos específicos, sus palabras se producen en medio de una creciente tensión internacional, con guerras activas y amenazas de escalada en distintas regiones del mundo.

El Papa también cuestionó la idea de que la religión pueda ser utilizada como justificación para la agresión, marcando una postura clara frente a discursos que apelan a fundamentos religiosos para sostener enfrentamientos.

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En ese sentido, insistió en que el sufrimiento de las víctimas de la guerra debe estar en el centro de la reflexión, advirtiendo sobre el costo humano de los conflictos armados.