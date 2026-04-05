Papa León XIV llama a “abandonar la violencia” en su primera homilía de Pascua

El papa León XIV presidió este domingo la misa de Resurrección en la Plaza de San Pedro, donde realizó un fuerte llamado a la paz y al fin de la violencia, en el marco de la principal celebración del calendario cristiano.

En su homilía, el Pontífice instó a dejar atrás “toda voluntad de disputa, de dominio y de poder”, en un contexto global marcado por conflictos armados y tensiones internacionales.

El líder de la Iglesia Católica enfatizó que la paz no puede imponerse por la fuerza, sino que debe construirse a través del diálogo y el encuentro entre las personas.

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Un mensaje centrado en la paz

Durante la ceremonia, León XIV advirtió sobre la normalización de la violencia en el mundo y sus consecuencias humanas, sociales y económicas, subrayando la necesidad de un cambio profundo en las relaciones entre los países y las personas.

En esa línea, hizo un llamado directo a quienes tienen poder o armas, instándolos a optar por caminos de paz en lugar de la confrontación.

El mensaje se enmarca en una línea pastoral que el Pontífice ha venido desarrollando desde el inicio de su papado, con énfasis en el rechazo a la violencia, el abuso de poder y la indiferencia global.

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A diferencia de sus predecesores en la tradicional bendición “Urbi et Orbi”, León XIV optó por no mencionar países ni conflictos concretos, privilegiando un enfoque más general, pero igualmente enfático en su condena a la guerra.

Esta decisión marca un estilo propio en su liderazgo, centrado en mensajes universales y en la promoción de una paz basada en la reconciliación y el diálogo.

Primera Pascua de su pontificado

La ceremonia de este Domingo de Resurrección corresponde a la primera Pascua encabezada por León XIV desde que asumió el papado, consolidando una línea discursiva que pone en el centro la paz, la esperanza y la transformación interior.

En ese contexto, el Pontífice también invitó a los fieles a reflexionar sobre su rol en la construcción de un mundo más justo, destacando que la verdadera paz nace de un cambio en el corazón de las personas.