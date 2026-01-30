Parlamento de Venezuela aprueba ley de hidrocarburos y abre explotación petrolera a privados

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves la reforma a la ley de hidrocarburos que abre la explotación petrolera al sector privado.

Una medida que las autoridades venezolanas catalogaron como un “paso histórico”, en medio del acercamiento político con Estados Unidos tras el ataque militar a Caracas que llevó la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro.

“Las venezolanas y venezolanos estamos felices de estar acá, de haber firmado esta ley para que entren en plena vigencia, entregada hoy de las manos de los diputados y diputadas de Venezuela, para que esas grandes reservas petroleras sean, definitivamente y para siempre, la felicidad de nuestro pueblo”, señaló la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un acto en el que recibió el texto aprobado por el Parlamento.

En un evento convocado por las autoridades, celebrado al término de la sesión parlamentaria, Rodríguez explicó que son 35 los artículos de la ley que fueron reformados con el objetivo de permitir las inversiones extranjeras en la industria energética de Venezuela.

Asimismo, aseguró que “este paso histórico que como pueblo hemos dado” estará destinado a políticas sociales, educación, salud, vivienda y servicios públicos, “donde las bombas de la sanciones cayeron fuertemente, en electricidad, en agua”.

La mandataria además aprovechó de hacer un llamado a la unidad del país “en las acciones más necesarias que tiene nuestro pueblo venezolano, en el marco siempre del respeto a la soberanía nacional, a la independencia que heredamos de nuestras libertadoras y de nuestros libertadores”.

Ha sido un día histórico para nuestro pueblo, para la industria petrolera venezolana y para las miles de trabajadoras y trabajadores de este sector. Con la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se disparará la producción petrolera en Venezuela. pic.twitter.com/5u0MbQtdwg — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) January 30, 2026

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, su hermano Jorge Rodríguez, le hizo entrega de la nueva ley, cuyo “objetivo es que ya dejemos de decir que somos la principal reserva para empezar a decir que somos de los principales productores de petróleo de todo este planeta”.

“Son mecanismos que ya fueron probados y que han permitido que la producción petrolera cerrara en diciembre del año pasado en 1,2 millones de barriles de petróleo. Este es el marco que va a permitir el despegue definitivo de la producción petrolera y la prosperidad del pueblo, del país”, señalado el presidente.

Para después asegurar que la reforma respeta la soberanía y la independencia “establecidos en nuestra Constitución y en lo que respecta a la propiedad que la República tiene de sus yacimientos petroleros, de sus recursos naturales”.

La licencia del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Este mismo jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que permite a las entidades estadounidenses participar en “todas las transacciones prohibidas por el reglamento de sanciones a Venezuela (...) incluidas aquellas en las que participen el Gobierno de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) o cualquier entidad en la que PdVSA posea, directa o indirectamente, una participación del 50% o superior”.

“Ya sean habitualmente inherentes y necesarias para la extracción, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo de origen venezolano, incluido el refinado de dicho petróleo”, añadió.

El texto, difundido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), además prohíbe a las personas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, así como a cualquier entidad bajo su propiedad o su control, realizar este tipo de operaciones con la industria petrolera venezolana.

El secretario de la cartera, Scott Bessent, tampoco autoriza las transacciones con una “entidad ubicada en Venezuela o Estados Unidos, que sea propiedad o esté controlada, directa o indirectamente, por una persona ubicada en la República Popular China (...) o que forme parte de una empresa conjunta con dicha persona”.