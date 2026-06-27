Petro asegura estar listo “y no ser un obstáculo” para el cambio de gobierno con De la Espriella

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este viernes que su Administración está lista para iniciar un proceso de transición “ordenado y transparente” y “no ser un obstáculo” para el mandatario electo, Abelardo de la Espriella.

Petro confirmó en un comunicado oficial que su posición no va a afectar el cambio de mando tras la victoria del abogado ultraderechista en las elecciones presidenciales y que su gobierno está listo para concretarlo.

De esta manera, reconoció que, pese a su opinión negativa sobre el proceso electoral -por la que incluso llegó a señalar que hubo injerencia extranjera-, sus diferencias no serán un obstáculo para la transmisión de mando, la que se realizará el 7 de agosto próximo.

Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/d63p87ABvJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 26, 2026

“Mi posición no va a ser un impedimento para el cambio de gobierno. Quiero reiterar que estamos listos para el desarrollo del empalme” , aseguró, después de que acusara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intervención en las elecciones colombianas.

Según detalló en su texto el jefe de Estado sudamericano, más de 200 funcionarios han trabajado en la compilación de la información técnica, metodológica y logística necesaria para el traspaso de carteras.

Finalmente, Petro extendió una invitación formal al equipo de De la Espriella para llevar a cabo un ejercicio de transición que sea “ágil y útil”, fundamentado en la transparencia y, sobre todo, desarrollado dentro del marco del fortalecimiento de la constitucionalidad colombiana.