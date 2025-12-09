Premio Nobel de la Paz: Retrasan conferencia de prensa de María Corina Machado en Oslo

La rueda de prensa que realizaría María Corina Machado en Oslo previo a recibir el Premio Nobel de la Paz se aplazó según fue dado a conocer desde el organismo durante la jornada de este martes.

Inicialmente la rueda de prensa se realizaría a las 13:00 hora local (9:00 hora de Chile), sin embargo, desde el Instituto Nobel añadieron que la nueva hora se informará “con un mínimo de dos horas de antelación”.

Por el momento se desconocen las razones tras el aplazamiento, pero se espera que de todas formas se realice durante esta jornada.

Cabe recordar que la opositora venezolana vive en la clandestinidad desde inicios de este año, y su aparición en Oslo sería la primera en público desde enero de 2025.

Su presencia fue confirmada al Instituto Nobel noruego durante la noche del viernes, tras semanas de dudas por las amenazas del régimen de Nicolás Maduro y su condición de clandestinidad. “Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”, señaló a AFP el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

Se espera que a la ceremonia también asista el dirigente opositor y presidente electo de Venezuela, Edmundo González , quien se encuentra exiliado en España desde 2024 debido a una orden de detención.