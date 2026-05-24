Presidenta de Comisión Europea destaca avances entre Irán y EE.UU. y coincide en prohibir desarrollo de armas nucleares

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó el progreso en los acuerdos entre Irán y Estados Unidos para resolver en conflicto vigente.

Al mismo tiempo indicó que “ no se debe permitir que Irán desarrolle un arma nuclear ” y que “también debe poner fin a sus acciones desestabilizadoras en la región, directa o indirectamente a través de intermediarios, así como a sus ataques injustificados y repetidos contra sus vecinos”.

La política alemana concluyó diciendo que “Europa seguirá trabajando con socios internacionales para aprovechar este momento en busca de una solución diplomática duradera. Y para contener el desbordamiento de este conflicto, en particular en las cadenas de suministro y los precios de la energía”.

Desde el 7 de abril Washington y Teherán acordaron un alto al fuego mientras se llevan a cabo las negociaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que estaban cerca de lograr un acuerdo con Irán para dar fin a la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según consignó el medio The New York Times un alto funcionario estadounidense habría dicho que, dentro de los acuerdos alcanzados hasta el momento, Irán habría accedido a deshacerse de su uranio altamente enriquecido.

Más tarde, en su red social Truth, Trump se refirió a algunas de las críticas que ha recibido en torno al acuerdo y señaló que “ ni siquiera está completamente negociado . Así que no escuchen a los perdedores, que critican algo de lo que no saben nada”.

Además, dijo que el trato que alcanzará será “bueno y apropiado”, a diferencia del que se logró durante la administración del expresidente Barack Obama.