    Mundo

    Presidenta de México pide “calma” ante los disturbios por la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

    "Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma", señaló Claudia Sheinbaum.

    Por 
    Europa Press

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho un llamado a la calma, asegurando que la jornada se está desarrollando con total normalidad, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, en una operación militar este domingo, lo que ha desatado una oleada de disturbios en al menos 14 estados.

    “La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”, ha señalado en su cuenta de X.

    La mandataria mexicana, que ha destacado que el Gabinete de Seguridad está informando “de manera permanente” a través de sus redes sociales, ha asegurado que “en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad” y que las autoridades trabajan “todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”.

    Asimismo, ha aprovechado para transmitir su “reconocimiento” a este organismo, así como al Ejército, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, tras un operativo que ha terminado con el considerado jefe del CJNG y otros seis integrantes del grupo.

    También se ha expresado en esta línea el Ministerio de Exteriores mexicano, que “encomia la valiente labor” del personal de la cartera de Defensa y de “todo” el Gabinete de Seguridad y “expresa su solidaridad con quienes arriesgaron sus vidas en la operación de hoy”.

    “En México prevalece el Estado de derecho y, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se trabaja cada día para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestro país”, ha agregado la cartera dirigida por Juan Ramón de la Fuente.

    La muerte de Oseguera ocurrió en Tapalpa, en el estado de Jalisco, según ha informado el ministerio de Defensa de México, donde fuerzas especiales del Ejército ejecutaron una operación en la que intervinieron varias aeronaves que tenía como objetivo la detención de Oseguera.

    Los militares fueron atacados y respondieron, por lo que murieron cuatro miembros del CJNG y tres más resultaron heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México. Entre ellos se encuentra alias ‘Mencho’, según el comunicado de Defensa, que ha confirmado la detención de otros dos miembros del grupo y la incautación de armamento como y vehículos blindados.

    Tres miembros del Ejército han resultado heridos y han sido ya trasladados a Ciudad de México para recibir atención médica de urgencia en una operación que, destaca Defensa, “contó con información complementaria por parte de autoridades” de Estados Unidos.

    El operativo se ha concentrado en Tapalpa, a unos 150 kilómetros al sur de la capital, Guadalajara, pero abarca prácticamente toda la costa, incluido Puerto Vallarta, municipios del sur del estado y en particular Guadalajara y municipios cercanos, donde el servicio de transporte público fue suspendido desde las 9.00 horas de la mañana y se ha pedido a la población evitar salir de sus casas.

