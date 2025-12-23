Presidente de EE.UU. anuncia construcción de nueva flota con acorazados “clase Trump”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes una inversión de 26.000 millones de dólares destinada a la construcción de nuevos buques de guerra para la Armada estadounidense, en lo que calificó como uno de los planes de modernización naval más ambiciosos de las últimas décadas.

La iniciativa contempla la edificación de dos buques de una nueva clase que llevará su nombre, además de tres portaaeronaves, destructores y al menos doce submarinos.

Durante un punto de prensa realizado en Palm Beach, Florida, el republicano aseguró que los nuevos buques serán “los más rápidos, los más grandes y de lejos cien veces más poderosos que cualquier buque de guerra jamás construido”.

Según explicó, estas naves de “última generación” se convertirán en “los barcos de superficie más letales” de la Armada estadounidense y marcarán el inicio de una nueva era en el poder naval del país.

El mandatario detalló que la Armada construirá inicialmente dos buques de la autodenominada “clase Trump”, seguidos por otros ocho, aunque proyectó que el plan podría ampliarse a entre 20 y 25 unidades en los próximos años.

Cada una de estas naves tendría un desplazamiento estimado de entre 30.000 y 40.000 toneladas, y su objetivo central será mantener la supremacía militar de Estados Unidos, además de disuadir a potenciales adversarios en distintos escenarios globales.

Buques con inteligencia artificial y armas láser

Uno de los aspectos que más destacó en su anuncio fue el énfasis en la incorporación de tecnología avanzada. Trump afirmó que los nuevos buques serán diseñados con capacidades de inteligencia artificial, un elemento que calificó como “fundamental” para el combate moderno, y contarán con armas láser, que describió como “las más modernas del mundo”.

El presidente subrayó, además, la necesidad de acelerar los plazos de construcción, señalando que la industria de defensa estadounidense es actualmente demasiado lenta. En ese contexto, anunció que la próxima semana se reunirá en Florida con empresas contratistas del sector para abordar cómo agilizar el calendario de producción.

“No los producen lo suficientemente rápido”, advirtió, agregando que habrá penalizaciones para las compañías que no estén haciendo un buen trabajo.

Portaviones y submarinos

El plan presentado por la Casa Blanca no se limita a los nuevos buques de guerra. También contempla mejoras sustantivas en los astilleros, la construcción de tres nuevos portav -considerados hasta ahora la pieza clave de la flota estadounidense-, así como destructores y al menos una docena de submarinos, reforzando así todas las capacidades navales del país.

Al respecto, destacó que esta inversión tendrá un impacto directo en la creación de empleos dentro de Estados Unidos y recordó que, durante la Segunda Guerra Mundial, el país era capaz de construir hasta cuatro buques al día.

“Es una tragedia”, lamentó, en referencia a la pérdida de esa capacidad industrial en la actualidad.

El anuncio fue realizado en compañía del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y del secretario de la Armada, John Phelan, quien ya había adelantado la intención de la administración Trump de avanzar hacia la construcción de una “Flota Dorada”.

Phelan había señalado previamente que el gobierno planea invertir en “la piedra angular del poder naval de Estados Unidos”, incluyendo portaaeronaves, destructores, buques anfibios y submarinos, pero también en nuevos tipos de naves.

En ese contexto, mencionó el desarrollo de una nueva fragata de diseño estadounidense, con capacidades flexibles adaptadas a las necesidades de los combatientes modernos.