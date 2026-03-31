Presidente de Irán asegura a la UE que está dispuesto a frenar la guerra si recibe garantías de que terminarán los ataques

Esta foto proporcionada por la presidencia iraní muestra al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pronunciando un discurso en el aniversario de la muerte del exlíder supremo del país, el ayatolá Jomeini, en el mausoleo de este último en Teherán, el 3 de junio de 2025. Foto: Archivo

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró a la UE que su país está dispuesto a poner fin a la guerra en Medio Oriente si recibe garantías contra futuros ataques. Así lo anunció el mandatario persa en una entrevista con la televisión pública iraní tras su llamada telefónica con el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Según confirmaron en Bruselas fuentes europeas, Pezeshkian se expresó en esa línea en su conversación con el exprimer ministro portugués, informó el diario El País.

Según un mensaje en las redes sociales, el presidente del Consejo Europeo conversó con Pezeshkian, en una llamada en la que le instó a la “desescalada y la contención, la protección de civiles y la infraestructura civil, así como la necesidad de que todas las partes respeten el derecho internacional”.

Medios iraníes indicaron, en una información confirmada por fuentes cercanas a Costa en Bruselas, que Pezeshkian replicó que su país tiene “la voluntad necesaria para poner fin a esta guerra, bajo la condición de que haya garantías de que se evitará la repetición de los ataques” como los que sufre el país persa desde el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero.

Por otro lado, la Casa Blanca respondió a las amenazas de Irán contra empresas estadounidenses y afirmó que el Ejército de Estados Unidos está “preparado para frenar cualquier ataque iraní”.

Previamente, la Guardia Revolucionaria iraní había anunciado que atacará a compañías de EE.UU. en Medio Oriente a partir de este miércoles, según informó la agencia Tasnim.

Los iraníes señalaron a casi una veintena de compañías, entre ellas, las tecnológicas HP, Intel, Microsoft, Apple y Google; otras de transporte como Boeing y Tesla; e incluso económicas como JP Morgan.