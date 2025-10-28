SUSCRÍBETE
Mundo

Presidente electo de Bolivia advierte a Luis Arce de que no deje el país: “Vamos a pedirle muchas explicaciones”

Rodrigo Paz restó o importancia a la ausencia del presidente Luis Arce en próximo el acto de traspaso de poder previsto para el 8 de noviembre.

Por 
Europa Press
Rodrigo Paz Pereira, el presidente electo de Bolivia, asumirá el próximo 8 de noviembre. Foto: Archivo

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, ha restado importancia a la ausencia del presidente Luis Arce en próximo el acto de traspaso de poder previsto para el 8 de noviembre, pero le ha pedido que no salga del país a partir de esa fecha porque tiene “muchas explicaciones” que darle.

“Si no quiere ir, que no vaya; si no quiere ir al proceso, no importa, está bien, cada uno tiene derecho a su decisión, pero que no se vaya del país”, ha advertido Paz en una entrevista para Bolivisión.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, camina acompañado por el vicepresidente David Choquehuanca (i) y el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra (d), en el inicio de los actos conmemorativos por el Bicentenario de la Independencia, en Sucre, el 6 de agosto de 2025. Foto: Xinhua [e]JAVIER MAMANI

“Que no se vaya, que se quede, porque vamos a pedirle muchas explicaciones para ciertas dudas”, ha insistido el futuro presidente de Bolivia, quien ha explicado que no basta con el período de transición para conocer “todo lo que hay o lo que falta del Estado”.

Paz ha reiterado que Arce está “más que invitado” al acto y confía en que “dé la cara”, ya que como presidente saliente y ministro de Economía durante casi todo el mandato de Evo Morales ha de conocer las razones de la actual crisis. “Si alguien sabe por qué estamos así, es él”, ha dicho.

“Cuando estás en las filas esperando gasolina y diésel, cuando estamos como estamos, sabemos que no se tomaron las decisiones para estabilizar y reorganizar nuestra economía, nuestra sociedad y la política”, ha destacado.

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: "Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir"

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

