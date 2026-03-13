SUSCRÍBETE
    Mundo

    Primer ministro de India felicita a Kast por asumir como Presidente: “Espero trabajar estrechamente con él para seguir fortaleciendo las relaciones”

    Además sostuvo que espera profundizar la cooperación con Chile en los ámbitos del comercio, la tecnología y la energía.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    El primer ministro de India, Narendra Modi.

    El primer ministro de India, Narendra Modi, felicitó a José Antonio Kast luego de que este asumiera el cargo de Presidente de la República.

    A través de un mensaje publicado en español en sus redes sociales, es que Modi expresó sus “cálidas felicitaciones a José Antonio Kast Rist por asumir el cargo de Presidente de Chile".

    En la ocasión, Modi también mencionó que espera “trabajar estrechamente con él para seguir fortaleciendo las cálidas y amistosas relaciones entre la India y Chile y profundizar nuestra cooperación en los ámbitos del comercio, la tecnología y la energía.

    “¡Mis mejores deseos para un mandato exitoso!“, cerró en el mensaje.

    Cabe recordar que en abril de 2025, en el marco de una visita del ex Presidente Gabriel Boric a la India, Modi había expresado su interés en "ampliar los vínculos económicos con Chile".

