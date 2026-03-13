Primer ministro de India felicita a Kast por asumir como Presidente: “Espero trabajar estrechamente con él para seguir fortaleciendo las relaciones”
Además sostuvo que espera profundizar la cooperación con Chile en los ámbitos del comercio, la tecnología y la energía.
El primer ministro de India, Narendra Modi, felicitó a José Antonio Kast luego de que este asumiera el cargo de Presidente de la República.
A través de un mensaje publicado en español en sus redes sociales, es que Modi expresó sus “cálidas felicitaciones a José Antonio Kast Rist por asumir el cargo de Presidente de Chile".
En la ocasión, Modi también mencionó que espera “trabajar estrechamente con él para seguir fortaleciendo las cálidas y amistosas relaciones entre la India y Chile y profundizar nuestra cooperación en los ámbitos del comercio, la tecnología y la energía.
“¡Mis mejores deseos para un mandato exitoso!“, cerró en el mensaje.
Cabe recordar que en abril de 2025, en el marco de una visita del ex Presidente Gabriel Boric a la India, Modi había expresado su interés en "ampliar los vínculos económicos con Chile".
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.