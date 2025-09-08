Primer ministro François Bayrou pierde el voto de confianza y se profundiza crisis política en Francia

Los legisladores franceses votaron el lunes para destituir al primer ministro François Bayrou, hundiendo al país en una nueva crisis política y dejándolo sin gobierno en un momento de creciente tensión económica y geopolítica.

Radio Francia Internacionai (RFI) destacó que por primera vez en la historia de la Quinta República, un gobierno ha caído en una moción de confianza. Así, Bayrou deberá presentar la dimisión de su gobierno al presidente de la República, Emmanuel Macron.

Un total de 364 diputados votaron en contra de Bayrou y 194 a favor después de que este convocara la votación para impulsar un impopular plan de ahorro de 44.000 millones de euros (1,3% del PIB), que incluía la eliminación de dos días festivos y la congelación del gasto público. Todo con el objetivo de situar el déficit público en el 3% frente al 5,8% actual.

Bayrou est tombé. Victoire et soulagement populaire. Macron est désormais en première ligne face au peuple. Lui aussi doit partir. pic.twitter.com/MTkCQU6yXH — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 8, 2025

Bayrou se verá obligado a dimitir tras tan solo nueve meses en el cargo, siguiendo los pasos de su predecesor, Michel Barnier, quien perdió una moción de censura el pasado diciembre. La salida de Bayrou deja al presidente francés, Emmanuel Macron, con pocas opciones viables, indicó CNN.

🚨 BREAKING: French lawmakers have toppled PM François Bayrou’s minority government, thrusting the country deeper into a political crisis that will force President Macron to name a fifth premier in less than two years.



Read the full story: https://t.co/suBjuFJu7Q pic.twitter.com/TybB6Vc5wk — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) September 8, 2025

“Tienen el poder de derrocar al gobierno, pero no el de borrar la realidad”, declaró Bayrou a los legisladores el lunes antes de la votación. “La realidad seguirá siendo implacable: los gastos seguirán aumentando y la carga de la deuda, ya insoportable, se volverá más pesada y costosa”.

“Rompimos el contrato social” con las generaciones más jóvenes, añadió.

“El primer ministro debe presentar la dimisión del gobierno al presidente de la República”, proclamó el presidente de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet, antes de cerrar la sesión.

El Palacio de Matignon, sede del primer ministro francés, informó que Bayrou presentará su dimisión a Macron este martes. Según France 24, se convertirá así en el primer primer ministro en la historia de la Francia moderna en ser destituido mediante una moción de confianza en lugar de una moción de censura.

Por su parte, el Palacio del Elíseo indicó que Macron “tomó nota” de la caída de Bayrou y nombrará a su sucesor “en los próximos días”, ya que unos comicios legislativos anticipados tampoco aportarían más estabilidad.

Mathieu Gallard, del instituto de sondeos Ipsos, asegura que la crisis podría continuar incluso si se celebran nuevos comicios legislativos. “Ninguno de los tres bloques (izquierda, centroderecha y ultraderecha) tiene un apoyo electoral que le permita obtener una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional”, resume el experto en declaraciones a RFI.

Ahora Macron deberá buscar a un primer ministro que pueda lograr la confianza de la cámara. Entre los nombres que circulan para suceder a Bayrou están los ministros actuales de Defensa, Sébastien Lecornu; de Economía, Éric Lombard; de Justicia, Gérald Darmanin, y de Salud, Catherine Vautrin, entre otros.

La page du gouvernement Bayrou est désormais tournée. Le changement n’attend plus : parlons de l’avenir du pays !



Je serai ce mardi à 8h15 l’invité de @RTLFrance. pic.twitter.com/V3UFGRHCBF — Jordan Bardella (@J_Bardella) September 8, 2025

Según Europa Press, se especula que Macron podría intentar presentar a un candidato del Partido Socialista. Precisamente el portavoz parlamentario socialista, Boris Vallaud, destacó el “rechazo masivo” a las políticas de Bayrou expresado en la votación.

“Durante varios meses básicamente no hemos recibido nada más que indiferencia, silencio y traición por parte de la misma persona que logró aprobar un presupuesto”, apuntó.

Desde la extrema derecha, clave por su alianza con la izquierda para derribar a Bayrou, Jordan Bardella planteó la necesidad de “hablar sobre el futuro del país”. “El gobierno de Bayrou ya es historia. El cambio no espera: ¡Hablemos del futuro del país!”, señaló el presidente de la Agrupación Nacional en su cuenta en X.

Mientras, Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de izquierda radical La Francia Insumisa, pidió a Macron que “se vaya”. “Bayrou ha caído. Victoria y alivio popular. Macron está ahora en primera línea, frente al pueblo. Él también debe irse”, escribió en X.

En la misma línea, Mathilde Panot, diputada de La Francia Insumisa, dijo que “no aceptaremos ningún nuevo primer ministro que no respete la política”. Y advirtió: “Esperamos las manifestaciones del 10 de septiembre. Nuestro grupo presentará una destitución del presidente para decir ya basta”.

'We are giving Macron two choices. Either he can be impeached or he can resign' says French National Assembly Deputy Mathilde Panot.



She is speaking in Paris after the French Prime Minister Francois Bayrou lost the confidence vote.https://t.co/TC2ROCL7wW



📺 Sky 501 pic.twitter.com/Q59I8fm1eM — Sky News (@SkyNews) September 8, 2025

“Le estamos dejando dos opciones al presidente, o bien es destituido o bien puede renunciar”, señaló Panot, agregando que “todos los que quieran salvar al soldado Macron, caerán con él”. “Hay que acabar con esta Quinta República que acaba con el poder del pueblo (...) Lo que queremos es que Emmanuel Macron se vaya (...) No estamos con nadie que quiera seguir la misma política”, insistió.

Por su parte, para la líder de Los Verdes, Marine Tondelier, el sucesor de Bayrou debería ser un “premier de las filas del Nuevo Frente Popular (NFP)”, en referencia a la coalición de izquierda que agrupa a La Francia Insumisa, ecologistas y socialistas.

“El siguiente paso solo puede ser un primer ministro surgido de las filas del NFP. Un año después de las elecciones legislativas ya es hora de respetar el voto del pueblo francés. Estamos listos”, destacó en referencia a la victoria del NFP en las elecciones junio y julio de 2024.

En ese sentido, Tondelier “solicita solemnemente” ser recibida por Macron “antes de cualquier anuncio por su parte”. “Su obstrucción no puede continuar”, argumentó.